В США жгут автомобили Tesla, акции упали вдвое. Как тебе такое, Илон Маск?

Для самого дорогого автоконцерна мира Илона Маска настали тяжелые времена: акции автопроизводителя упали почти вдвое, а его электромобили стали массово сжигать оппоненты миллиардера. Обладателей машин Tesla закидывают яйцами и экскрементами. Виной всему стала политическая активность Маска в правительстве президента Дональда Трампа. Протестующие уверены: ослабить влияние Маска можно только путем уничтожения его бизнеса. О том, что ждет марку Tesla, — в материале «Газеты.Ru».

За последние недели по США, Канаде и странам Европы прокатилась волна протестов против корпорации Tesla, которая принадлежит предпринимателю и, с недавних пор, главе американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску, сообщил Newsweek.

Флеш-мобы против Маска и его бизнеса зародилось в начале года и получили название Tesla Takedown (в переводе «Свержение Tesla» — «Газета.Ru»). Изначально акции протеста носили мирный характер. Однако в марте демонстрации стали сопровождаться вандализмом в отношении электромобилей компании, дилерских центров и имущества Tesla, а также столкновениями с полицией и арестами.

close Manuel Valdes/AP

Например, 1 марта около 300 человек приняли участие в акции протеста возле флагманского салона Tesla в Нью-Йорке. Сначала демонстранты оставались снаружи, проводя мирный пикет, но затем группа активистов прорвалась внутрь и разгромила витрины.

3 марта противники Маска подожгли представительство Tesla во Франции. В результате восемь автомобилей марки полностью сгорели, еще четыре получили серьезные повреждения. Ущерб оценили в более €700 тыс.

close Manuel Valdes/AP

8 марта у дилерского центра Tesla на Манхэттене собрались более 350 протестующих, которые призвали «Сейчас же отправить Маска на Марс» (Маску также принадлежит компания SpaceX — «Газета.Ru») и кричали «Долой олигархов, да здравствует демократия!».

close Участники акции протеста против генерального директора Tesla Илона Маска на Манхэттене, Нью Йорк, США, 22 марта 2025 года Jimin Kim/Global Look Press

В штате Орегон неизвестные расстреляли автосалон Tesla, в результате чего оказались повреждены электромобили, а в Колорадо 40-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный Cybertruck. После этого она еще четыре раза пыталась поджечь дилерский центр.

20 марта в Канаде в автосалоне Tesla были повреждены свыше 80 машин. Также компанию прогнали с местного крупного автошоу.

Впоследствии около 400 человек провели митинг у дилерского центра в американском штате Мэриленд. Люди призвали владельцев автомобилей Tesla продать их, а инвесторов — отказаться от акций компании. По информации CNN, 22 марта акции протеста прошли у 90 «шоу-румов» Tesla. Еще более крупная демонстрация ожидается 29 марта.

Однако от рук протестующих страдают не только автосалоны, но и частное имущество — владельцев электрокаров Tesla освистывают, закидывают яйцами и экскрементами. Чтобы обезопасить себя от гнева народа, водители стали клеить на свои машины стикеры с фразами «Против Маска», «Эта Tesla не поддерживает фашистов», «Купил до того, как Илон сошел с ума».

В чем проблема

Движение Tesla Takedown было создано в начале 2025 года по инициативе американского актера Алекса Уинтера и преподавателя журналистики Бостонского университета Джоан Донован.

close Andy Kropa/Invision/AP

Участники движения призывают граждан США продать свои автомобили и акции Tesla, чтобы выразить несогласие с действиями Маска, включая его работу в качестве главы DOGE. Этот департамент был создан президентом США Дональдом Трампом в конце января для урезания, как он выразился, «шокирующих бюджетных расходов». Достигать цели решили путем урезания различных программ, ликвидации ведомств и увольнения десятков тысяч госслужащих: уже 75 тыс. работников решили уйти добровольно, а порядка 25 тыс. сотрудников попали под сокращение.

Реализатором этих инициатив стал Илон Маск, который, по заверению оппонентов, «купил» себе место в правительстве, поддерживая Трампа своими пожертвованиями (более $250 млн).

close Генеральный директор Tesla Илон Маск на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне, США, 24 марта 2025 года Carlos Barria/Reuters

Участники движения Tesla Takedown подчеркивают — народ не выбирал бизнесмена на эту должность, а выгнать его получится только путем удара по бизнесу.

«Действуйте в автосалонах Tesla по всему миру. Продавайте свои машины, акции, присоединяйтесь к пикетам. Навредив Tesla, вы остановите Маска. Свержение Маска поможет спасти жизни и нашу демократию. Ставки выше некуда. Никто не придет нас спасать — ни политики, ни СМИ», — говорится на сайте Tesla Takedown.

Также Маска обвиняют в попытке получить конфиденциальные данные (в частности, установить контроль над центральной базой данных платежей министерства финансов), пользуясь своим положением в правительстве.

Реакция

С начала 2025 года стоимость акций Tesla упала почти в два раза. В результате состояние Маска сократилось на $100 млрд, а рыночная стоимость автобренда — на $700 млрд.

В разговоре с сотрудниками Tesla предприниматель заявил, что, если читать СМИ, то может показаться, что «наступил Армагеддон». Также Маск назвал террористическими акты вандализма против его компании.

«Нет никаких сомнений в том, что стрельба по магазинам Tesla и поджог зарядных станций — это террористические акты», — отметил он.

По мнению бизнесмена, большинство актов вандализма против Tesla совершают агитаторы, получившие приличное вознаграждение. Маск также полагает, что ему пытаются отомстить люди, которые раньше получали свои деньги обманным путем.

close Разбитое после протестов стекло выставочного зала Tesla, Нью Йорк, США, 1 марта 2025 года Adam Gray/AP

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести максимально строгие меры против лиц, причастных к вандализму в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla. Сам президент в знак поддержки Илона Маска приобрел себе новый автомобиль марки.

Также Трамп пообещал участникам вандализма заключение в тюрьмах Сальвадора.

«Жду, когда больные террористы-отморозки получат 20 лет тюрьмы за то, что они делают с Илоном Маском и Tesla», — заявил президент.

Не только политика

Маск уверен, что Tesla удастся справиться с негативной реакцией на его роль в администрации Трампа.

«Бывают сложные моменты. Но я здесь для того, чтобы сказать вам, что наше будущее невероятно светлое и захватывающее, и мы собираемся делать то, о чем никто даже не мечтал», — уверяет бизнесмен свою команду.

При этом агентство Bloomberg отмечает, что продажи Tesla начали замедляться еще до того, как Маск стал полноценно влиять на политику США.

«Самый резкий спад в Tesla произошел в Европе, где продажи по всему региону упали на 45% в январе. В Германии ситуация была особенно сложной: количество регистраций новых автомобилей Tesla за первые два месяца этого года упало на 71%», — пишет агентство.

close Стоянка новых электрокаров Tesla в Германии IMAGO/Jochen Eckel/Global Look Press

В Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей, продажи Tesla упали в феврале на 49% — до самого низкого уровня с июля 2022 года. В результате компании стало очень сложно конкурировать со своим китайским конкурентом BYD, отмечает Bloomberg.

Bloomberg также подчеркнул, что модельный ряд Tesla — узкий и устаревший.

«Компания продает только пять моделей: Model S (которая дебютировала в 2012 году), Model X (2015), Model 3 (2017), Model Y (2020) и Cybertruck (2023). Более того, далеко не все эти автомобили продаются по всему миру», — уточняет издание.

В связи с этим многие инвесторы высказали беспокойство, что вскоре Tesla не сможет предложить клиентам ничего нового. По данным Bloomberg, они все больше сомневаются в том, что марка в внесет существенные коррективы в свой модельный ряд и начнет производить более дешевые машины

Что будет дальше

Несмотря на кризис, Tesla по-прежнему носит статус самой дорогой компании на мировом авторынке — ее рыночная капитализация составляет $893 млрд~.

Большинство аналитиков рынка также считают, что автоконцерну удастся преодолеть тяжелые времена.

close Покупатели смотрят электрокар Tesla Cybertruck в Китае Li Ran/Global Look Press

Так, основательница инвестиционной компании ARK Invest Кэти Вуд сохраняет оптимистичный настрой в отношении Tesla и ожидает, что через пять лет стоимость акций достигнет отметки в $2,6 тыс., что почти в 10 раз больше текущих цен. По словам Вуд, даже неудачи в Китае будут представлять собой лишь «краткосрочный удар» по акциям Tesla.

«Tesla очень конкурентоспособна», — заметила аналитик.

Эксперты рынка все еще верят, что Маск способен совершить революцию в сфере транспорта, а инновационная разработка роботакси должна дать Tesla сильный толчок вперед.

Брайан Малберри, управляющий клиентскими активами в Zacks Investment Management, заявил, что Маск «всегда улучшает технологии», несмотря на имидж «безумного ученого».

Аналогичной точки зрения придерживаются и российские эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». Так, директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский полагает, что нынешняя ситуация не окажет значительного влияния на Tesla.

«Tesla — один из лидеров на рынке «электричек», поэтому значительного влияния на бизнес компании я бы не ожидал. Падение акций — это в большей степени эмоции.

С другой стороны, Tesla очень переоценена по всем мультипликаторам», — заявил эксперт.

Бабанский добавил, что «критических стратегических рисков» для автобренда ждать не стоит, а клиентам из западных стран рано или поздно придется смириться с политической деятельностью Маска. Директор консалтинговой компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова также полагает, что Tesla не превратится из революционера в аутсайдера, несмотря на тревожную ситуацию.

close Генеральный директор Tesla Илон Маск около одноименного электрокара Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

«Tesla очень сильно ассоциирована с личным брендом ее создателя и владельца. С одной стороны, это хорошо, а с другой — не очень, потому что компания сильно зависит от действий Маска. Поэтому его политические высказывания отталкивают часть аудитории», — заявила эксперт.

По словам Акимовой, акционеры Tesla также неоднозначно воспринимают нынешнюю деятельность предпринимателя, поскольку Маск заметно переориентировался в сторону набора политического веса. И хотя этот фактор может негативно сказаться на компании, в долгосрочной перспективе именно сильная политическая база, в частности, доступ к государственному финансированию, позволит Tesla восстановиться, считает она.