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Стало известно о количестве актов вандализма в США в отношении Tesla

NBC: в США произошло не менее 10 актов вандализма в отношении Tesla
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Reuters

За последние недели в Соединенных Штатах произошло не менее десятка актов вандализма в отношении электромобилей и имущества компании Tesla, которая принадлежит предпринимателю и, с недавнего времени, главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает американский телеканал NBC.

Полиция зафиксировала по меньшей мере 10 актов вандализма в отношении транспортных средств, дилерских центров или зарядных станций Tesla.

В штате Колорадо 40-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный в дилерском центре электромобиль Cybertruck. После этого она еще четыре раза пыталась поджечь центр.

2 марта сообщалось, что хейтеры Маска разгромили и захватили салон Tesla в Нью-Йорке.

Ранее Трамп объяснил, в каком случае не допустит Маска к госпрограммам.

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