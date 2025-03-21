Маск попросил не избавляться от Tesla: «наступил Армагеддон»

Американский предприниматель и глава автокомпании Tesla Илон Маск призвал своих сотрудников не избавляться от акций производителя на фоне их падения. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напомнило, что за три месяца акции Tesla рухнули в два раза. По словам Маска, если читать СМИ, то может показаться, что «наступил Армагеддон», поскольку американцы стали массово сжигать машины компании из-за политической активности миллиардера.

«Понимаю, если не хотят покупать нашу продукцию, но сжигать ведь ее необязательно. Это немного неразумно», — заявил он.

9 марта сообщалось, что в Соединенных Штатах произошло не менее десятка актов вандализма в отношении электромобилей и имущества компании Tesla. В частности, в штате Колорадо 40-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный в дилерском центре электромобиль Cybertruck. После этого она еще четыре раза пыталась поджечь центр.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести максимально строгие меры против лиц, причастных к вандализму в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla. Власти уже расследуют ряд инцидентов, квалифицируя их как террористические акты, добавила она.

Ранее Mercedes-Benz начал использовать человекоподобных роботов на заводе в Берлине.