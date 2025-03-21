Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск попросил не избавляться от Tesla: «наступил Армагеддон»

Илон Маск попросил сотрудников Tesla не выбрасывать акции компании
close
Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель и глава автокомпании Tesla Илон Маск призвал своих сотрудников не избавляться от акций производителя на фоне их падения. Об этом пишет Bloomberg.

Издание напомнило, что за три месяца акции Tesla рухнули в два раза. По словам Маска, если читать СМИ, то может показаться, что «наступил Армагеддон», поскольку американцы стали массово сжигать машины компании из-за политической активности миллиардера.

«Понимаю, если не хотят покупать нашу продукцию, но сжигать ведь ее необязательно. Это немного неразумно», — заявил он.

9 марта сообщалось, что в Соединенных Штатах произошло не менее десятка актов вандализма в отношении электромобилей и имущества компании Tesla. В частности, в штате Колорадо 40-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в припаркованный в дилерском центре электромобиль Cybertruck. После этого она еще четыре раза пыталась поджечь центр.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести максимально строгие меры против лиц, причастных к вандализму в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla. Власти уже расследуют ряд инцидентов, квалифицируя их как террористические акты, добавила она.

Ранее Mercedes-Benz начал использовать человекоподобных роботов на заводе в Берлине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами