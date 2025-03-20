Трамп пообещал сурово наказать виновных в вандализме против автомобилей Tesla

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести максимально строгие меры против лиц, причастных к вандализму в отношении автомобилей и дилерских центров Tesla. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News, назвав такие действия «актами внутреннего терроризма».

«Президент Трамп решительно осуждает насилие и восстановит законность в стране. Виновные понесут самое суровое наказание», — подчеркнула Левитт.

Она уточнила, что власти уже расследуют ряд инцидентов, квалифицируя их как террористические акты. По данным пресс-службы, атаки на инфраструктуру Tesla участились в последние месяцы, что вызывает обеспокоенность как у государства, так и у бизнес-сообщества.

9 марта сообщалось, что за последние недели в Соединенных Штатах произошло не менее десятка актов вандализма в отношении электромобилей и имущества компании Tesla, которая принадлежит предпринимателю и, с недавнего времени, главе департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илону Маску.

12 марта Трамп внезапно купил Tesla у Илона Маска прямо напротив Белого дома.

Ранее компанию Tesla выгнали с канадского автосалона.