Спустя 10 лет корейские машины бывшего SsangYong вернулись в Россию

В России начались продажи автомобилей бывшего южнокорейского автомобильного бренда SsangYong, который теперь носит название KGM. Автокомпания вернулась на российский рынок спустя 10 лет, пережив банкротство и вопреки санкциям. Какие автомобили стали доступны россиянам и ждет ли их успех — в материале «Газеты.Ru».

С чем вернулся SsangYong

В России стартовали продажи южнокорейских автомобилей от компании KG Mobility (KGM) — бывшей SsangYong, сообщил РИА Новости официальный представитель дистрибьютора KGM в России АО «РЭКС Моторс».

На российском рынке представлены четыре модели: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton.

«На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах РФ», — заявил представитель дистрибьютора.

close KGM Tivoli KGM

На отечественном рынке стоимость самой дешевой модели Tivoli стартует от 3,6 млн рублей. В Южной Корее ее начали продавать еще в 2015 году, а в 2023-м году она прошла третий рестайлинг. Автомобиль оснащается турбомотором 1.5 на 163 л.с. и 6-диапазонным «автоматом» Aisin.

Самой дорогой машиной от KGM стал Rexton — от 6,8 млн рублей. Модель получила двухлитровый турбодвигатель мощностью 225 л.с., который агрегатируется с коробкой Aisin, привод — полный. Автомобиль также оснащен двумя экранами, русифицированной медиасистемой, подогревом руля и сидений, электрорегулировкой, системой кругового обзора и различными электронными ассистентами.

close Rexton

Другие представленные в России модели Korando и Torres можно приобрести за 4 млн и 4,8 млн рублей соответственно.

Дилерские центры, где можно будет приобрести автомобили, находятся в 18 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Сургуте и Новосибирске.

Большая пауза

Бывший корейский бренд SsangYong вернулся в Россию спустя 10 лет. Раньше он был широко известен россиянам: с 2004 года его дистрибьютором была компания Sollers, которая наладила выпуск этих машин во Владивостоке, а также в Татарстане. В Елабуге, в частности, производились рамные внедорожники Rexton и Kyron. С 2009 по 2014 год Kyron для России собирали на заводе «Дальавто» Владивостоке, вслед за ним на конвейер встал Actyon.

close KGM Torres KGM

В 2015 году марка покинула российский рынок, суммарно продав жителям 175 тыс. машин.

До 2014 года для компании российский рынок был самым значимым в плане экспорта. Однако в 2020-м SsangYong подал заявление о банкротстве. Впоследствии компания перешла под контроль индийского конгломерата Mahindra & Mahindra, тот в свою очередь продал актив

корейскому промышленному химико-металлургическому чеболю (южнокорейская форма финансово-промышленных групп) KG Group и компанию переименовали в KG Mobility. В 2024 году она стала партнером китайской Chery.

В ноябре прошлого года «Газета.Ru» выяснила, что автомобили бренда KG Mobility поступят в продажу в России в первом квартале 2025 года. На тот момент машины проходили сертификацию на Дмитровском полигоне НАМИ.

В «Рэкс Моторс» тогда рассказали, что будут уделять большое внимание послепродажному обслуживанию и доступности запасных автозапчастей. За первый год компания планирует продать в России 20 тыс. автомобилей. Для машин обещана пятилетняя гарантия от российского дистрибьютора.

В феврале 2025 года стало известно, что автомобили KGM будут производить на калининградском заводе «Автотор». Начать планировали осенью.

Будет ли успешен

В беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «За Рулем» Максим Кадаков заявлял, что у машин KGM есть перспективы на рынке РФ.

«SsangYong у нас известен как бренд: клиенту не нужно объяснять, что это такое. В свое время эти машины были у нас популярны, но не до конца оценены», — отмечал эксперт.

Он также добавил, что одно из главных преимуществ машин марки — это то, что они не китайские.

Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев подчеркивал, что для раскрутки KGM в России понадобятся огромные затраты, речь идет о сотнях миллионов рублей.