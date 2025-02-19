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Автомобили бывшего SsangYong будут выпускать на «Автоторе»

В России начнут производство автомобилей KGM от корейского SsangYong
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KGM

На калининградском заводе «Автотор» начнется выпуск автомобилей корейского бренда KGM (бывший SsangYong). Об этом сообщают «Известия».

«Старт производства автомобилей запланирован на осень 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов», — отмечается в публикации.

«Рэкс Моторс» является дистрибьютором KGM в России. На российский рынок KGM выйдет с тремя кроссоверами Tivoli, Korando, Torres и рамным внедорожником Rexton. За первый год она планирует продать в нашей стране 20 тыс. автомобилей. Для машин обещана пятилетняя гарантия от российского дистрибьютора.

Начало продаж кроссоверов запланировано на март 2025 года, внедорожник Rexton будет выведен на рынок осенью.

Ранее были названы четыре слабых места китайских автомобилей.

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