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Бывший SsangYong начал продажи автомобилей в России

Южнокорейский автопроизводитель KGM возобновил продажи машин в России
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KGM

В России стартовали продажи машин южнокорейского автопроизводителя KGM (бывший SsangYong). Об этом РИА Новости сообщил представитель официального дистрибьютора KGM в РФ АО «РЭКС Моторс».

«На российском рынке представлен модельный ряд из четырех моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton... На момент старта продаж дилерская сеть насчитывает 23 партнера в разных крупных городах РФ», — заявил представитель дистрибьютора.

По его словам, цена самой дешевой модели Tivoli начинается от 3,59 млн рублей, а самой дорогостоящей — Rexton - от 6,79 млн руб. Модели Korando и Torres можно приобрести за 4 и 4,8 млн руб. соответственно.

В марте автомобильный бренд Exeed объявил о старте продаж в России новой версии кроссовера LX под названием Urban. Стоимость модели не изменится — от 2,84 млн руб. Однако цена на Urban указана с учетом максимальных скидок.

В феврале компания Sollers начала продажи в России полноприводных пикапов Sollers ST8, производство которых налажено в Ульяновске. Автомобиль будет продаваться в РФ по цене от 2,82 млн руб.

Ранее автоэксперт назвал надежные корейские автомобили за 500 тысяч рублей.

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