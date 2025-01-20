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В начале 2025 года в России стартуют продажи внедорожника SsangYong Rexton

«Известия»: внедорожник SsangYong Rexton вернется в РФ под другим брендом
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SsangYong

В России в начале 2025 года начнутся продажи корейского внедорожника Rexton от компании KGM, который раньше продавался под брендом SsangYong. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на дистрибьютора автомобилей KGM компании «Рэкс Моторс».

«Rexton для российского рынка получил бензиновый двухлитровый турбодвигатель мощностью 225 л.с. (350 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin и полным приводом с подключаемой понижающей передачей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на российском рынке модель будет представлена в двух комплектациях. Автомобиль оснащен двумя экранами, русифицированной медиасистемой, подогревом руля и сидений, электрорегулировкой, системой кругового обзора и различными электронными ассистентами.

Сообщается, что объем багажного отделения составляет 1051 л. При этом, если сиденья второго ряда сложить в пропорции 60:40, то объем багажника увеличится до 1977 л.

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