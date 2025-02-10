Генпрокуратура постучалась: каким китайским автокомпаниям придется уйти из России

Минпромторг России пообещал ужесточить правила сертификации китайских автомобилей. Несоответствия уже нашли у китайских грузовиков, скоро их начнут искать и у легковых автомобилей, ожидают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Они полагают, что некоторым игрокам придется покинуть Россию, чтобы не мешать развиваться российским автогигантам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал жесткую работу по сертификации и проверкам на соответствие китайских автомобилей, которые выходят на российский рынок.

Китайские автопроизводители, в целом, достаточно активно проникают на наш рынок, завоевывая все большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и особенно — по проверке соответствия машин из серийных партий. Антон Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ

По словам министра, по грузовикам уже выявлены серьезные нарушения у трех китайских марок. В Минпромторге не ответили на запрос «Газеты.Ru», о каких именно китайских автокомпаниях идет речь. Однако уже 6 февраля Генпрокуратура инициировала внезапную проверку в ООО «Шакман Моторс», которое в России отвечает за дистрибуцию грузовиков Shacman. В качестве причины проведения разбирательства указано наличие информации о «причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда», отмечается в релизе Генпрокуратуры.

Алиханов отметил, что машины неких трех брендов «просто нельзя допускать на дороги».

«По таким кейсам будем предпринимать меры вплоть до отзыва сертификата и работать с Генпрокуратурой. Это крайне необходимо, учитывая, что спрос на грузовики может просесть на четверть», — предупредил министр.

Китайцев прогоняют

Помимо Shacman, претензии у властей могут возникнуть и к китайским грузовым брендам Sitruk и Howo, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Яркий пример — грузовики Sitruk и Howo, в которых не установили устройства системы вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), соответствующих одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Вместо них производители поставили систему попроще и подешевле.

Меньше чем за год в России эти грузовики попали в 422 аварии.

В итоге Росстандарт начал отзывную кампанию, однако она затронула только 209 машин из более 2 тыс.», — рассказал Шапарин «Газете.Ru».

Судя по последним отзывным кампаниям, которые провел Росстандарт, среди проблемных китайских марок грузовиков также могут оказаться модели Dongfeng, Beiben и Foton.

Во всех трех случаях у машин возникли проблемы с системой УВЭОС.

Легковым «китайцам» приготовиться

Речь идет не только о грузовиках: впоследствии жесткие проверки по сертификации затронут весь объем китайского экспорта автотранспорта в Россию, убеждены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Если идут какие-то регуляторные меры, то они рано или поздно распространятся на весь рынок, а не только на узкий сегмент. Соответственно, ужесточение сертификации распространится и на легковые автомобили», — предупредил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев.

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По его мнению, инициатива Минпромторга направлена, в частности, на борьбу с параллельным импортом — министерство пытается с ним бороться, а он все никак не умирает, считает Мосеев. Ужесточение сертификации в итоге приведет к исчезновению ряда китайских брендов с российского рынка, считает директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.

«Ужесточение сертификации является риском и для легковых автомобилей. В 2025 году и позднее на рынке будет наблюдаться тренд на сокращение числа китайских марок, и новые меры поспособствуют этому.

Сейчас брендов слишком много, столько нашему рынку не нужно», — считает эксперт.

Акимова добавила, что заградительная мера в виде ужесточения сертификации «может стать ситом», через которое какие-то марки просто не пройдут.

Аналогичной точки зрения придерживается ​​директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский.

«На начальном этапе эти шаги затронут рынок грузовых автомобилей. Далее логично будет ожидать включение и других транспортных средств (прежде всего, коммерческих)», — уверен собеседник.

Опасно для жизни

Многие китайские автомобили действительно не соответствуют требованиям безопасности, полагает Антон Шапарин из НАС.

«Зачастую китайские машины не проходят в России необходимого количества испытаний, а сертификация идет с использованием протоколов, выданных, например, в Армении. Более того, мы знаем случаи, что даже если в сертификате что-то написано, то китайские компании наплевательски к этому относятся», — отметил он.

Также эксперт обратил внимание на то, что из Китая в Россию завозят сотни тысяч транспортных средств без нужных сертификатов — например, питбайки. Более жесткие проверки должны помочь решить эту проблему.

Автоэксперт Мосеев отметил, что новые меры в целом соответствуют концепции развития автомобильной промышленности в России, действующей до 2030 года. Она предполагает, что зарубежные автокомпании, желающие продавать свои машины в РФ, должны производить свою продукцию на ее территории.

Поддержка своих

Главная причина введения более жестких проверок — поддержка отечественных производителей, уверен Мосеев.

«Ожидается, что новые меры должны помочь «КамАЗу». Минпромторг таким образом пытается защитить компанию, поскольку ситуация в сегменте грузовиков гораздо критичнее, чем в сегменте легковых автомобилей. Если «АвтоВАЗ» справился с проблемами, занял свою нишу и поучаствовал в разделе рынка с «китайцами», то «КамАЗ» постоянно находится под давлением», — объяснил эксперт.

По итогам 2024 года продажи грузовиков в РФ упали на 13% (до 121,6 тыс. шт.). Более того, в январе 2025 года сегмент грузовиков также начал год с «просадки» рынка на 29% (5,3 тыс. шт.).

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По словам Мосеева, крупные китайские производители практически полностью заместили ушедшие из РФ бренды грузовиков. Эксперт считает, что «КамАЗ» не смог воспользоваться ситуацией и отдал значительную долю рынка автокомпаниям из КНР.

Рынок грузовиков начинает «схлопываться», в такой ситуации не все производители будут чувствовать себя вольготно, считает Татьяна Акимова из «Автомаркетолога».

«В связи с этим министр хочет немного пролоббировать тему российских производителей, идея ужесточить сертификацию играет на руку отечественным автобрендам», — отмечает она.

«АвтоВАЗ» и «КамАЗ» поддерживают

В «КамАЗе» поддержали инициативу Минпромторга, однако компания считает, что новые меры не окажут прямого влияния на ее деятельность.

«Мы оцениваем инициативу положительно. Все игроки рынка должны быть в равных условиях и соответствовать требованиям безопасности.

На рыночную ситуацию это повлияет косвенно.

Это не вопрос поддержки, это вопрос безопасности на дорогах», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «КамАЗа».

С поддержкой инициативы министерства также выступил «АвтоВАЗ».

«АвтоВАЗ поддерживает все инициативы, направленные на достижение строгого соблюдения действующего в России законодательства, норм и правил», — заявили в пресс-службе завода «Газете.Ru».

Потенциальная ошибка

Автоэксперт Мосеев считает, что Минпромторг поторопился с ужесточением правил для китайских машин. По его мнению, повышение утильсбора еще не успело в полной мере повлиять на рынок.

«Утильсбор — это долгоиграющая история. Однако Минпромторг торопится, что является ошибкой. Дело в том, что китайским компаниям уже объявили правила игры в виде повышения утильсбора. Не прошло и полгода, как власти вводят новые правила, это будет нервировать любого инвестора», — предупредил автоэксперт.

Меры по ужесточению проверок рано или поздно должны реализоваться, полагает директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский. Работа по развитию и защите отечественной промышленности должна носить комплексный характер, как правило, тут применяются экономические и регуляторные инструменты; в части импорта — тарифные и нетарифные. Утильсбор не может эффективно работать без системы мер промышленной политики, резюмировал собеседник.