«Им хана»: китайская автокомпания SWM судится и распродает остатки машин в России

Китайский бренд SWM в ближайшее время может уйти из России. Маркетинговая активность российского представителя прекратилась еще в середине 2024 года, а рекламное агентство подало на автокомпанию в суд иск почти на 90 млн рублей. Сейчас SWM пытается оперативно опустошить склады, объявив беспрецедентные скидки до 34%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Автомобильный бренд SWM (принадлежит китайской Shineray Group) перестал инвестировать деньги в свое продвижение в России, рассказал «Газете.Ru» информированный источник в автобизнесе.

«Им хана по-любому. Как минимум 8 месяцев они не ведут никакой маркетинговой деятельности — все заморозили. Они думали, что войдут на рынок с помощью демпинга, но он работает только в формате «цена – качество», — заявил он.

По его словам, стратегия SWM была заведомо проигрышной на высококонкурентном российском рынке, где потребители обращают пристальное внимание на качество автомобилей, особенно применительно к китайским брендам. У SWM осталось на складах много машин, добавил собеседник «Газеты.Ru».

Представители дилерского сообщества подтвердили «Газете.Ru», что на складах скопились автомобили SWM еще с 2023 года. Из-за низкого спроса на эту марку найти покупателей не удается.

Большой долг

Как следует из картотеки арбитражных дел, компания «Восток Ветер Рус» (дистрибьютора SWM) задолжала контрагентам по маркетингу 88,6 млн рублей. Иск к ООО «Восток Ветер Рус» подало ООО «Лайон Коммьюникейшнз», связанное с рекламным агентством «Родная речь».

Автомобили SWM начали собирать на калининградском заводе «Автотор» в апреле 2023 года.

На конвейер встали одновременно три модели бренда — среднеразмерный кроссовер SWM G01, городской кроссовер SWM G01F и полноразмерный кроссовер SWM G05 Pro.

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Тогда же был анонсирован, при достижении необходимых для этого объемов выпуска, поэтапный переход на производство автомобилей SWM по полному циклу: со сваркой, сборкой и покраской.

В июле 2024-го дистрибьютор SWM, компания «Восток Ветер Рус», анонсировала появление в России новой модели G03, но в продаже ее так и не увидели.

close «Газета.Ru»

В 2024 году бренд SWM продал в России 1738 автомобилей , что всего на 2% больше, чем в 2023-м, свидетельствуют данные «Автостат Инфо». Самой продаваемой моделью стал переднеприводный кроссовер SWM G01F (1456 шт.).

Слив стоков

В конце этого января SWM резко снизила цены на свои автомобили. По данным «Автоновостей дня», скидки, в зависимости от модели, достигают трети ценника (34%). Так, цена на самый доступный кроссовер SWM G01 снизилась на 579,5 – 626,6 тыс. рублей в зависимости от комплектации, актуальная цена по прайс-листу — от 1,78 млн рублей до 2 млн рублей. На SWM G01F цены упали на 458,5-764,4 тыс. рублей — до 1,67-2,2 млн рублей.

На SWM G05 Pro скидка составила 753,6 – 866,5 тыс. рублей.

Автомобили 2023 года выпуска, по состоянию на 31 января 2025 года, предлагаются за 1,58-1,72 млн рублей, 2024 года выпуска – за 1,87-1,94 млн рублей.

По данным официального сайта SWM, в России у дилеров есть в наличии 429 кроссоверов SWM всех трех моделей , и по каждой есть нераспроданные машины, выпущенные еще в 2023 году.

Два дилера SWM в Москве, к которым корреспондент «Газеты.Ru» обратился с вопросом о покупке кроссовера SWM G01F, заверили, что в наличии есть и «свежие» машины – выпущенные летом и осенью 2024 года (в том числе в ноябре). В 2025 году новых поступлений SWM не было, добавили они.

Все отрицают

Завод «Автотор» сообщил «Газете.Ru», что производство автомобилей SWM продолжается.

«В настоящий момент на заводе в Калининграде выпускаются автомобили SWM модели G05. Производство моделей G01 и G01F также запланировано. Кроме того, в течение года запланировано производство рестайлинговых версий этих моделей. Автомобили с обновленным дизайном поступят в продажу в июле 2025 года», — пообещали на заводе.

Там подчеркнули, что в этом году на калининградском конвейере запланирован запуск сборки новой четвертой модели линейки бренда SWM, которая сейчас находится на сертификации. Все обязательства в рамках гарантийного обслуживания сохраняются в полном объеме.

Провал

В середине января о плачевном положении SWM на российском рынке заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Эту марку наряду с брендами Foton и Kaiyi он назвал кандидатами на выход.

По словам Иванова, из-за особенно низкого спроса на автомобили этих брендов дилерам приходится искусственно занижать цены, чтобы их продать, а это ведет к убыткам.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», также убеждены, что будущее бренда SWM на российском рынке предрешено.

«Отсутствие маркетинговой активности и крупные скидки на машины громче любых слов говорят о том, что SWM может уйти с российского рынка уже в 2025 году», — заявил «Газете.Ru» автоэксперт и экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Он отметил, что SWM не нашлось места на российском рынке, а сам проект Мосеев назвал «изначально несчастным».

«Сначала им пытался «Обухов» заниматься, потом его забрал «Автотор». В итоге продажи смешные совершенно. Я так понимаю, что по этому бренду сплошные убытки [у дилеров]», — сказал Мосеев.

close Производство автомобиля марки SWM компании Shineray (Китай) на заводе «Автотор» в Калининграде Михаил Голенков/РИА Новости

Возможно, что окончательное решение об отказе от бренда SWM еще не принято. Однако вероятность, что вскоре это произойдет, весьма велика, полагает он.

«Я думаю, что в этом году все будет решено», — спрогнозировал Мосеев.

Бренд SWM может исчезнуть с российского рынка, соглашается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Не стоит ожидать, что с SWM случится что-то волшебное. Эти машины оказались не очень понятными российским покупателям. Они не лучше и не хуже других китайских автомобилей, но до покупателей не донесли их особенности, о бренде мало знали», — рассуждает Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

Конкурировать с ведущими китайскими брендами, в основном захватившими российский рынок, очень тяжело, отмечает он. О том, насколько автомобили SWM качественны и надежны, невозможно судить из-за весьма низких продаж и отсутствия опыта эксплуатации, указывает главред «За рулем». Кадаков подчеркнул, что компания SWM небольшая по китайским меркам, и судьба присутствия бренда в России находится в руках руководства головного офиса в КНР.

«По закону дистрибьютор должен обеспечивать автомобили ремонтом и запчастями в течение 10 лет, но как это будет по факту – неясно. Мы знаем и позитивные, и негативные примеры», — заключил Кадаков.