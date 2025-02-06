Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура вышла с проверкой на китайскую автокомпанию после критики Минпромторга

Генпрокуратура проверит китайские грузовики Shacman из-за опасности для граждан
close
Рамиль Ситдиков

Генпрокуратура запланировала проверку ООО «Шакман Моторс», представляющей в России китайский бренд грузовиков Shacman. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственного «Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий».

«Причиной проверки стало наличие сведений о «причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда», — отмечается в публикации.

Контрольно-надзорное мероприятие в отношении Shacman должно начаться 6 февраля и закончиться 19 февраля. До этого у Росстандарта возникли претензии к слабой конструкции заднего противоподкатного и бокового защитного устройств грузовика Shacman SX32586, а также сильный шум и слабое торможение. В ходе контрольных испытаний на полигоне ФГУП «НАМИ» ряд недостатков подтвердился.

Накануне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил о необходимости более жестко проверять китайских автопроизводителей в России.

«Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», — сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ.

Ранее «Газета.Ru» писала, что автомобильный бренд Xcite не может распродать выпущенные автомобили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами