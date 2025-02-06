Генпрокуратура вышла с проверкой на китайскую автокомпанию после критики Минпромторга

Генпрокуратура запланировала проверку ООО «Шакман Моторс», представляющей в России китайский бренд грузовиков Shacman. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственного «Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий».

«Причиной проверки стало наличие сведений о «причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда», — отмечается в публикации.

Контрольно-надзорное мероприятие в отношении Shacman должно начаться 6 февраля и закончиться 19 февраля. До этого у Росстандарта возникли претензии к слабой конструкции заднего противоподкатного и бокового защитного устройств грузовика Shacman SX32586, а также сильный шум и слабое торможение. В ходе контрольных испытаний на полигоне ФГУП «НАМИ» ряд недостатков подтвердился.

Накануне министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил о необходимости более жестко проверять китайских автопроизводителей в России.

«Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», — сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ.

Ранее «Газета.Ru» писала, что автомобильный бренд Xcite не может распродать выпущенные автомобили.