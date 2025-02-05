Минпромторг РФ пообещал ужесточить проверки китайских автомобилей

Глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что необходимо более жестко проверять соответствие китайских автомобилей, которые выходят на российский рынок, сообщает ТАСС.

«Китайские автопроизводители активно проникают на наш рынок, завоевывая все большую долю. Для восстановления баланса министерством проводится последовательная индексация утильсбора. Но этого недостаточно. Нужна более жесткая работа по сертификации и проверке соответствия машин из серийных партий», — сказал Алиханов на заседании комиссии Госсовета РФ.

До этого Антон Алиханов заявил, что 2025 год и для авторынка, и для автопроизводителей станет более сложным, чем 2024-й. По его словам, продолжает усиливаться внешнее санкционное давление, отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат.

Он добавил, что в 2025 году в России планируется продать 1,57 млн новых автомобилей.

Кроме того, Алиханов заявил, что во взаимоотношениях с азиатскими партнерами в автопроме Россия не должна допускать для них возможности быстро уйти с рынка, как это произошло с западными компаниями.

Ранее Алиханов заявил о готовности пересесть на российский автомобиль.