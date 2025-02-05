Много ошибок: почему рухнули продажи автомобилей «Москвич»

Минувший январь ознаменовался для московского завода «Москвич» обвалом продаж на 54%. Виной тому тяжелые условия на рынке. Однако было и несколько ключевых ошибок, снизивших интерес потребителя к марке, заявили опрошенные «Газетой.Ru» автоэксперты.

В январе 2025 года на российском рынке было продано около 1,1 тыс. автомобилей «Москвич», что на 54% меньше, чем в предыдущем месяце (2,4 тыс. машин), сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу автокомпании.

close «Москвич 3» Павел Львов/РИА Новости

Эти цифры подтвердили «Газете.Ru» и в пресс-службе «Москвича». Однако оставили без комментариев резкое снижение продаж относительно предыдущего 2024 года, когда компания в среднем продавала по 2,4 тысячи автомобилей в месяц.

«В 2024 году завод «Москвич» показывал стабильный рост продаж производимых автомобилей. В январе компания реализовала около 1,1 тыс. автомобилей, что практически на 40% выше показателя января 2024 года», — сообщили «Газете.Ru» на заводе «Москвич».

Если сравнивать с январем 2024-го, то показатели действительно выросли, однако тут сказался эффект низкой базы — на тот момент с выхода бренда на рынок не прошло и года.

В чем проблема

«Москвич» просел в начале года больше, чем рынок. При этом нужно помнить, что рынок в январе обычно существенно меньше, чем в декабре, отметил в беседе с «Газетой.Ru» экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. По данным аналитического агентства «Автостат», в противовес падению продаж «Москвича» январь этого года оказался довольно успешным для других автокомпаний — суммарные продажи выросли на 11% год к году — до 89,1 тысячи новых автомобилей.

«Тем не менее у бренда действительно есть накопленные проблемы с отсутствием четкого позиционирования и завышенной стоимостью машин», — полагает Олег Мосеев.

По словам эксперта, первая проблема связана с неудачной маркетинговой стратегией на этапе возрождения бренда, а вторая — с мелкосерийным производством и крупноузловой сборкой, что очень дорого вышло компании.

«В результате донорская машина под родным китайским брендом зачастую стоила дешевле «Москвича», представлявшего собой автомобиль JAC с единственным различием в виде шильдиков», — заметил автоэксперт.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр также склоняется к тому, что позиционирование бренда было выбрано неверно — у россиян нет ностальгии по советской автомобильной марке «Москвич» , которую возродили в 2023 году для производства под ней автомобилей «азиатского партнера».

close Седан «Москвич 6» Максим Блинов/РИА Новости

«Что такое позиционирование советского бренда? Репутация этих автомобилей сомнительна. Для большинства россиян в возрасте до 40 лет «Москвич» — это либо неприятное слово, либо вообще незнакомый бренд, поэтому преемственность здесь не работает. Кто бы что ни говорил, машины не покупают только из чувства патриотизма», — убежден вице-президент НАС.

Хайцеэр добавил, что концепция преемственности не дает для автокомпании возможности каких-то принципиальных маневров. По его мнению, россияне покупают автомобили «Москвич» лишь из-за частых распродаж.

«Москвич» хорошо продается только когда на него падает цена.

С самого начала машины бренда продавались плохо, но когда цены резко опустились до уровня Lada Vesta и базовый «Москвич 3» стал продаваться примерно за 1,7 млн рублей, то за ним сразу выстроились очереди», — напомнил Хайцеэр.

В прошлом году «Москвич» активно предлагал свои автомобили по акционной цене. В марте компания переписала прайс-листы на все версии кроссоверов «Москвич 3» и лифтбэков «Москвич 6».

Цены на младшие комплектации кроссовера «Стандарт» и «Стандарт плюс» снизились на 630 тыс. рублей.

Старшая версия «Комфорт» подешевела сразу на 720 тыс. рублей. Таким образом, «Москвич 3» при цене от 1,6 млн рублей стал самым доступным кроссовером на российском рынке. Это позволило автокомпании создать ажиотаж вокруг своих машин.

Инсайдерский портал No Limits указывает, что подобные решения «Москвича» не понравились дилерам.

«Последовавшее беспрецедентное снижение цены просто добило дилеров и имидж марки в итоге. Все поняли, что это дешевый бренд, раз такие распродажи устраивает», — говорится в публикации.

close «Москвич 8» АО МАЗ «Москвич»

В конце 2023 года крупный дилерский холдинг «Авторусь» разорвал контракт с «Москвичом», впоследствии распродав остатки с дисконтом. О причинах прекращения сотрудничества не сообщалось.

По мнению автоэксперта Мосеева, одной из ключевых ошибок «Москвича» стало создание слишком большой дилерской сети при малых продажах.

«Перебор дилерских центров «Москвича» всем бросался в глаза. Это было крайне невыгодно, но и дилеры тоже виноваты, поскольку инициатива от них была чрезмерной», — заявил он.

Ян Хайцеэр добавил, что немалое количество продаж автомобилей «Москвич» приходятся на госзакупки. По его мнению, на январь 2025 года бюджет на эти цели еще не успели выделить, что также негативно повлияло на продажи бренда.

Помимо этого, причиной снижения продаж стало отсутствие спроса на электромобили, считает директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

«Сейчас виден тренд на снижение продаж электромобилей. Это началось с прошлого года. И хотя «Москвич-3е» входит в программу льготного автокредитования, это все равно не перекрывает тот факт, что на электромобили стало гораздо меньше спроса», — пояснила Акимова «Газете.Ru».

В «Автомаркетологе» также допустили, что спрос на «Москвичи» падает и среди юрлиц. По мнению Акимовой, этот тренд будет оказывать куда более серьезное влияние на продажи бренда и впоследствии.

close «Москвич 3е» Владимир Гердо/ТАСС

Сейчас завод производит кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е», а также седан «Москвич 6». На конец 2024 года планировался дебют новинки — большого кроссовера 8-ой серии. В минувшем декабре выход машины отложили на февраль, теперь же, как сообщает «Российская газета», выход автомобиля на рынок вновь перенесен уже без определенной даты на весну этого года.

Что делать

Автозаводу «Москвич» потребуются значительные вложения, чтобы улучшить свое положение на рынке, считает вице-президент НАС Ян Хайцеэр.

«Надо сделать так, чтобы марка была на равных или в чем-то превосходила своих конкурентов. Для этого нужно много средств, и нужно помнить, что самым крупным клиентом бренда все-таки является государство», — отметил он.

По мнению Мосеева, «Москвичу» не нужно искать нового успешного партнера из Китая. Для укрепления позиций на рынке необходимо взять по максимуму от партнерства с JAC, считает он.

«На месте «Москвича» я бы дожимал JAC и обеспечил полноценное сотрудничество. Например, сделал бы контрактную сборку: чтобы завод стал экономически эффективным, нужно собирать хотя бы 50 тыс. машин в год», — добавил Мосеев.