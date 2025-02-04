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Россиянам рассказали о переносе начала продаж «Москвича 8»

Старт продаж кроссовера «Москвич 8» перенесен на весну
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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

Старт продаж кроссовера «Москвич 8» ожидается весной, но точные сроки вывода новой модели на рынок неизвестны. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автодилерский холдинг «Авилон».

«Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров рассказал «Российской газете», что точные сроки поступления «Москвича 8» неизвестны. По последним данным, новинка появится у дилеров весной», — отмечается в публикации.

В пресс-службе «Москвича» изданию не смогли назвать сроки дебюта новой модели.

Презентация семиместного кроссовера «Москвич 8» состоялась в августе 2024 года в выставочном зале «Манеж» в самом центре Москвы. Пресс-служба завода анонсировала тогда, что производство и продажи новой модели стартуют в конце 2024 года, однако этого не произошло.

Ранее в Японии возникла очередь на 3,5 года за новой версией Suzuki Jimny.

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