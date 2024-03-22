«Москвич» сделал беспрецедентные скидки на свой кроссовер. Как долго это продлится? Автоэксперт Мосеев: распродажа «Москвичей» по беспрецедентным ценам продолжится

«Москвич» рекордно снизил цены на автомобили: подешевели и кроссоверы «Москвич 3», и лифтбэки «Москвич 6». Пока по таким ценам реализуют машины прошлого года выпуска. По мнению экспертов, падение стоимости некоторых моделей сразу на 700 тыс. руб. может говорить о глобальной переоценке брендом своего места на российском рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Что происходит с ценами

Автозавод «Москвич» переписал прайс-листы на все комплектации кроссоверов «Москвич 3» и лифтбэков «Москвич 6». Цены на младшие комплектации кроссовера «Стандарт» и «Стандарт плюс» снизились на 630 тыс. руб., старшая версия «Комфорт» подешевела сразу на 720 тыс. руб.

Таким образом, «Москвич 3» при цене от 1,59 млн руб. стал самым доступным кроссовером на российском рынке , обойдя Livan X3 Pro, рекомендованная розничная цена на который в начале марта составляла 1,9 млн руб. Последний тоже подешевел, но все равно остался дороже — 1,7 млн руб.

Дешевле «Москвича 3» только субкомпактные вазовские Lada Niva Legend и Travel, но это внедорожники с постоянным полным приводом и они занимают совсем иную рыночную нишу, обладая другими потребительскими качествами.

Лифтбэк «Москвич 6» подешевел почти на 500 тыс. рублей во всех версиях . Теперь за него просят от 2,14 до 2,63 млн руб. в зависимости от комплектации.

На официальном сайте предприятия указано, что цены снижены только на автомобили 2023 года выпуска и действуют до конца марта .

На этом фоне продажи автомобилей марки пошли вверх. По данным АО «Паспорт промышленный консалтинг», которые приводит аналитическое агентство «Автостат», за 11-ю неделю 2024 года, с 11 по 17 марта, «Москвич» вошел в десятку наиболее продаваемых брендов в России. С результатом в 589 автомобилей он оказался на девятой позиции.

Причины снижения цен

«Нынешнее решение о снижении цен на столь значительные суммы было связано с тем, что производителю нужно было освободить склады от автомобилей, произведенных в прошлом году. Было очевидно, что раз их не смогли до сих пор продать, то продать их можно, только сильно снизив цену», — пояснил «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

С другой стороны, эта цена оказалась максимально востребованной рынком, и она ниже, чем у оригинального китайского JAC JS4 (он же «Москвич 3»), добавил он. По мнению эксперта, при крупноузловой сборке (технология сборки, при которой на место сборки с завода-изготовителя поставляются полностью готовые к сборке комплектующие, часто в виде крупных узлов) эта история будет для «Москвича» убыточной.

«Понятно, что они (убытки. — «Газета.Ru») связаны не только с операционной деятельностью, но и с пусконаладочными работами. Если у «Москвича» в этом году получится запустить полноценную сборку (когда машина собирается из отдельных деталей и подузлов с выполнением на месте производства сварочных, покрасочных и других работ), нынешняя цена может оказаться близка к той, что будет выставлена на машины, изготовленные со сваркой и окраской», — подчеркнул Мосеев.

Чего ждать дальше

Чистый убыток «Москвича», согласно отчетности по РСБУ (Российским стандартам бухучета) за 2023 год, вырос в 3,6 раза, до 8,6 млрд руб. После того как прошлогодние стоки будут распроданы, «Москвич» может увеличить цену автомобилей на 150-200 тыс. рублей, но не вернет их на прежний уровень. Распродажа прошлогодних машин при этом может продолжиться и в апреле, ожидает Мосеев.

«У меня есть ощущение, что те просчеты, которые были у «Москвича» в стратегии, маркетинге, продуктовом и ценовом позиционировании, сейчас исправляются. Надеюсь, что это не разовая акция, а перепозиционирование продукта. «Москвичу» было бы правильно стратегически занять нишу между 1,6 и 2,3 млн рублей», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

Таким образом, по цене «Москвичи» окажутся между продукцией «АвтоВАЗа» и наиболее доступными кроссоверами китайских марок, что может быть выгодно для бренда с учетом предоставляемых ему преференций и технологического партнерства с «КамАЗом», пояснил эксперт.

По его мнению, если «Москвич» будет играть в этой нише, то его продажи в 2024 году могут вырасти примерно на 15-20% от результатов прошлого года.

«Я думаю, что объемы продаж для них на данный момент важнее, чем маржинальная прибыль (сколько заработал бизнес после вычета затрат на производство товара. — «Газета.Ru»), и выражаю надежду, что стратегически они все-таки перепозиционировали свои машины. Это даст им объемы, увеличит скорость продаж и, как следствие, ускорит оборачиваемость капитала. Они будут меньше зарабатывать на единицу продукции, но за счет оборачиваемости и последующей прибыли, за счет продажи запасных частей и увеличения клиентской базы их положение улучшится», — заключил специалист.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу «Москвича» с вопросами о причинах резкого снижения цен на автомобили и о том, как отразилась эта мера на перспективах ценового позиционирования автомобилей «Москвич». На момент публикации ответ в редакцию не поступил.