«Москвич » начал лишать дилерского статуса свои автосалоны

Дилерский холдинг «Авторусь» прекратил продажи автомобилей «Москвич». Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Холдинг ГК «Авторусь» перестал быть официальным дилером марки «Москвич». Это решение было принято совместно. В настоящее время «Авторусь» распродает остатки Москвичей с дисконтом», — говорится в сообщении канала.

О том, сколько «Москвичей» осталось на складе компании и с какими скидками продают эти машины, не сообщается.

О возобновлении производства автомобилей под маркой «Москвич» мэр Москвы Сергей Собянин заявил в середине мая 2022 года. Сборка осуществляется на заводе Renault, который перешел на баланс города.

Сейчас на заводе «Москвич» выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Производство последнего началось в сентябре, но продажи модели еще не стартовали.

Ранее стало известно, что российские автодилеры обратились в суд с исками против Renault.