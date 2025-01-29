«АвтоВАЗ» показал Путину все свои новинки. Что о них известно

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля «ЛАДА Искра» в ходе посещения завода «АвтоВАЗ», 28 января 2025 года

«АвтоВАЗ» показал президенту Владимиру Путину несколько новых моделей, которые еще никто не видел. Среди них минивэн и паркетник на платформе Vesta, а также напоминающий Renault Duster кроссовер, который собирались производить при французах. О том, какие новинки Lada в ближайшие годы появятся на российских дорогах, — в материале «Газеты.Ru».

Lada B-Cross

Ближайшей предсерийной новинкой, которую покажет «АвтоВАЗ», станет кроссовер Lada B-Cross, построенный на платформе Lada Vesta. Об этом президенту Владимиру Путину во время визита на тольяттинский завод рассказал исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии «АвтоВАЗа» Евгений Шмелев. Он заявил, что машина для публичного показа предстанет на Санкт-Петербургском экономическом форуме летом 2025 года. Помимо дизайн-концепта, он продемонстрировал президенту кузов нового автомобиля.

«Это уже первый сваренный кузов из так называемых штамповок первого съема, уже с основной оснастки», — сказал Шмелев, демонстрируя президенту кузов нового кроссовера.

По словам Шмелева, у кузова B-Cross 360 деталей, 135 из которых взяты от седана Lada Vesta. Оба автомобиля унифицированы для снижения затрат на производство.

close Президент РФ Владимир Путин во время осмотра городского кроссовера B+ Cross в ходе посещения завода «АвтоВАЗ», 28 января 2025 года Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

В дизайне Lada B-Cross сохранились элементы фирменного стиля, разработанного под руководством бывшего главного дизайнера «АвтоВАЗа» Стива Маттина: на видео видны икс-образные подштамповки на боковинах автомобиля.

На задних стойках машины — подштамповки той же формы, что воздухозаборники на классической Lada Niva Legend.

Задние фонари соединены затемненной полосой, проходящей по всей ширине крышки багажника, — такое техническое решение часто применяется на современных китайских и европейских автомобилях.

Тестовые прототипы нового кроссовера появились практически год назад. В марте 2024 года директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков рассказал «Газете.Ru», что автозавод приступил к испытаниям первых ездовых прототипов будущего кроссовера, в основе которого заложены шасси, моторы и агрегаты модели Lada Vesta.

Позже появились фотографии агрегатоносителя, так называемого «мула» нового кроссовера в кузове универсала Lada Vesta. Визуально эти автомобили отличаются расширенной колеей и колесами увеличенного диаметра с креплением на пяти болтах.

Lada T-134

На платформу Vesta перенесли и еще один новый кроссовер, стилизованный под классическую Niva. Такая машина была анонсирована еще в период сотрудничества «АвтоВАЗа» с альянсом Renault-Nissan. Согласно стратегии Renaulution, провозглашенной французским концерном в начале 2021 года, планировалось перевести модели Lada и румынской Dacia на общую платформу CMF-B. Внедрение общей платформы касалось в том числе и будущей Niva. Выход нового поколения Niva тогдашний глава «АвтоВАЗа» Николя Мор анонсировал на конец 2024 года.

В нынешних условиях перспективный автомобиль в стилистике классической «Нивы» также базируется на платформе Vesta. Он получил условное обозначение T-134. Представители «АвтоВАЗа» подчеркнули, что это не окончательное название будущей модели.

close Президент РФ Владимир Путин осматривает автомобиль Lada T-134 на заводе российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в Тольятти, 28 января 2025 года Кадр из видео/РИА Новости

«Это следующий кроссовер на платформе Vesta, он совершенно другого восприятия, видите, он стилизован во многом по «Ниве», — отметил Евгений Шмелев, демонстрируя концепт Путину.

Сроков начала выпуска этой машины топ-менеджер не назвал, но выразил надежду, что оба новых кроссовера Lada будут востребованы рынком.

Lada B-Van

Семиместный семейный минивэн Lada B-Van пока существует в виде макета, его дизайн окончательно не утвержден. Длина автомобиля — 4,6 м, в нем будет размещено семь полноценных кресел.

close Президент РФ Владимир Путин осматривает автомобиль Lada B-Van на заводе российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в Тольятти, 28 января 2025 года Кадр из видео/РИА Новости

Машина также построена на платформе Vesta. В течение полутора месяцев на «АвтоВАЗе» обещают определиться с его окончательным дизайном. Серийный выпуск минивэна запланирован на 2027 год.

Lada Iskra на финишной прямой

Ближе всего к выходу на рынок — компактный седан и универсал Lada Iskra. Предсерийная машина была показана летом 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме, а старт ее серийного выпуск запланирован на апрель 2025 года.

Президент Путин назвал самой красивой модификацией универсал Iskra Cross с увеличенным дорожным просветом и защитной пластиковой отделкой кузова.

«Очень красивая», — отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон.

close Автомобиль Lada Iskra (универсал) на заводе российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в Тольятти, 28 января 2025 года Григорий Сысоев/РИА Новости

В разработку и налаживание производства этой модели «АвтоВАЗ» вложил 40 млрд рублей. Автомобиль будет предлагаться в трех вариантах — помимо версии Cross, это будут седан и универсал.

close Автомобиль Lada Iskra (седан) на заводе российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в Тольятти, 28 января 2025 года Григорий Сысоев/РИА Новости

Для машины предусмотрено три силовых агрегата. В базовой версии Iskra получит мотор 1,6 мощностью 90 л.с., который будет агрегатироваться с пятиступенчатой МКП. Более мощному мотору на 106 л.с. полагается шестиступенчатая «механика» либо вариатор.

Машина будет предлагаться в сером, коричневом, белом и малиновом цветах. В максимальных комплектациях машина получит медиасистему со встроенными сервисами Яндекса.