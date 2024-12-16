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В Сети появились фото нового кроссовера Lada

Новый кроссовер Lada попал на фото во время тестов

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Avtograd/VK

В Сети появились изображения нового кроссовера от «АвтоВАЗа». Фото опубликовал паблик Avtograd в социальной сети «Вконтакте». Автомобиль сняли во время тестов.

«Ещё один ходовой макет будущего кроссовера на базе Vesta,так называемый Мул, ощущение что все надписи на боковине резины затёрты чтобы не указывали размерность», — говорится в сообщении паблика.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что летом 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума планируется продемонстрировать модель 2026 года – кроссовер сегмента В+ на платформе Lada Vesta.

Автомобиль может получить китайский силовой агрегат — турбомотор на 150 л.с. и вариатор.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрия Костромина, дизайн кроссовера утвержден. Он назвал его бомбой. Он также отметил, что компания должна предложить рынку продукт, который отличается от классического ВАЗовского.

Ранее Lexus показал внедорожник GX с улучшенной проходимостью.

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