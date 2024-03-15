В Тольятти появились первые «мулы» кроссовера на основе Lada Vesta

Волжский автозавод приступил к испытаниям первых ездовых прототипов будущего кроссовера, в основе которого заложены шасси, моторы и агрегаты модели Lada Vesta. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор продуктовых программ и проектов «АвтоВАЗа» Олег Груненков.

«Мы действительно приступили к созданию кроссовера на платформе Vesta. Мы его будем позиционировать в сегменте B+. Но пока мы не анонсируем сроки запуска этого автомобиля. У нас уже наработан дизайн, он на утверждении. Мы сейчас на этапе выбора поставщиков. Пока испытываются «мулы», наши наработки на платформе Vesta, по нашим стандартам, — прототипы», рассказал Груненков в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Собеседник отметил, что сейчас на «АвтоВАЗе» используется новая технология подготовки производства и очень много операций выполняется с помощью компьютерного моделирования. Все макеты проходят валидацию и адаптацию в цифровом виде, в том числе такие вещи, как удары, и прочее.

«Физические образцы, финальный вариант [кроссовера], появятся, когда уже кузова будут выпускаться непосредственно в производстве. Как правило, это за год до начала запуска этого автомобиля. Там уже из этих кузовов соберем определенные прототипы, пилотные серии. На них проведем все циклы валидации и сертификации. Пока мы не начали этого делать», — уточнил представитель «АвтоВАЗа».

В конце декабря 2023 года вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал журналистам, что производство кроссовера на базе Lada Vesta должно начаться в 2026 году. Ожидается, что первый паркетник завода будет отличаться верхней частью кузова от Vesta, машина получит исключительно передний привод. Тем не менее, на заводе рассчитывают, что она сможет заменить россиянам некогда популярный кроссовер Renault Duster, который имеет полный привод.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» добавит в Lada Vesta новые опции.