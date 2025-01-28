Авторынок России обвалился, и дилеры начали увольнять сотрудников

После 30-процентного обвала российского авторынка в автодилерских холдингах начались сокращения персонала, выяснила «Газета.Ru». Количество резюме намного превосходит число свободных ставок в автосалонах. Этот тренд усилится и перейдет в массовые сокращения в автобизнесе к концу 2025 года, который обещает стать для авторынка еще более плачевным, чем 2024-й, говорят эксперты.

Число соискателей, желающих найти работу в российском авторетейле, значительно превысило количество предложений от компаний в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования крупнейшего российского рекрутингового портала hh.ru и классифайда Auto.Ru, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

По ситуации на декабрь 2024 года, 48,8 тыс. человек искали работу в автобизнесе (см. инфографику), а число открытых вакансий было ниже в 3,4 раза (14,2 тыс.). Средняя зарплата на конец года в сфере авторетейла выросла до 106,4 тысячи рублей (+32% к декабрю 2023 года).

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По словам руководителя академии «Авто.ру Бизнес» Дарьи Челядиновой, такой профицит соискателей в автобизнесе на фоне общего дефицита кадров в различных отраслях связан с сокращениями персонала.

Впрочем, негативный тренд сокращения персонала в дилерских центрах начался еще в июне прошлого года, свидетельствуют данные рекрутингового портала. Именно тогда Минпромторг объявил об очередном увеличении утилизационного сбора для легковых автомобилей, а затем и подготовил соответствующее постановление правительства.

По данным инсайдерского портала No Limits, дилеры начали увольнять работников в связи с падением продаж автомобилей. В ноябре прошлого года реализация новых легковых машин снизилась по отношению к октябрю 2024 года почти на 30% и составила 120 тыс. машин. Помимо повышения утильсбора, другими мощными тригерами для рынка стали высокая ключевая ставка Центробанка и ослабления рубля.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин спрогнозировал, что в 2025 году базовый сценарий авторынка предусматривает падение продаж на 15% (до 1,45 млн единиц) в сравнении с показателями 2024 года. Пессимистичный прогноз от РОАД предусматривает обвал рынка на 25% — до 1,3 млн машин.

Снижение числа автосалонов ожидает директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский. На конференции «Автомаркетолога» 28 января он заявил, что в этом году крупные дилеры закроют точки продаж убыточных брендов Kaiyi, BAIC, Sollers, SWM других марок. По его ожиданиям, сократятся размеры дилерских сетей даже у большой «китайской четверки» лидеров (Chery, Haval, Geely и Changan) из-за падение продаж в расчете на один автоцентр.

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Опрошенные «Газетой.Ru» крупные игроки авторынка говорят, что они пока не сокращали персонал — об этом сообщили, в частности, в группе компаний «Автодом» и «Автоспеццентр». Компания «Рольф» расширяет географию присутствия и, наоборот, формирует новые рабочие места. Однако, как заявила «Газете.Ru» директор по персоналу «Рольфа» Ольга Балицкая, менее успешные участники рынка все же дойдут до увольнений.

«Сегодня в отечественном авторетейле работают игроки очень разного уровня готовности к текущей экономической ситуации. Успешные бренды продолжают развитие и находят новые ниши, менее успешные, не исключено, прибегнут к сокращениям персонала», — отметила она.

В автомобильной группе «Авилон» рассказали «Газете.Ru», что будут вносить изменения в штат только если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию.

«Численность персонала в «Авилоне» всегда была оптимальной, в компании никогда не было раздутого штата. В настоящее время у нас нет массовых сокращений персонала. В случае реализации негативного сценария, в компании могут произойти определенные изменения, но коснутся они прежде всего управленческого звена, а не линейного персонала», — заявила директор по персоналу компании Анна Курмаева.

В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщили, что сокращения пока не несут волнообразный характер, но ситуация может измениться в течение года.

«Волна сокращений не наблюдается, но ее можно ожидать в связи с угрозой закрытия дилерских центров, в первую очередь китайских брендов, которые будут вынуждены покинуть рынок», — рассказали «Газете.Ru» в ассоциации.

Там добавили, что они уже работают над этим вопросом и готовят обращение о необходимых мерах поддержки дилерских предприятий в связи с ухудшением экономической ситуации.

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Увольнения следуют прямо за рынком, в конце декабря было понятно, что рынок новых машин идет на спад, а сейчас практически встал и вторичный рынок, объясняет автоэксперт Сергей Цыганов.

«Логика простая: чем ниже продажи машин, тем меньше нужно людей, которые реализуют их объем.

Это касается всей цепочки — от производства до послепродажного обслуживания машин. На всех этапах будет спад», — предупредил автоэксперт.

Цыганов добавил, что больше всего сокращения затронут специалистов, которые задействованы в продажах, поскольку это наиболее чувствительная сфера к изменениям в экономике.

«В первую очередь увольнения затронут менеджеров по продажам и тех, кто обеспечивает сбыт. Вряд ли это будет касаться специалистов высокого уровня — опытных закупщиков, байеров, оценщиков. Под сокращения попадут те, кто просто чуть хуже справляется со своими обязанностями», — пояснил он.

По мнению Цыганова, серьезные сокращения стоит ожидать в дилерских холдингах, решивших закрыть убыточные автосалоны. Каждый такой центр — это минус 30–50, а то и 100 человек, которые сразу выходят на рынок труда. Уже сейчас сокращения могли затронуть специалистов, которые работали неофициально или полуофициально.

«Речь о тех, кто занимался так называемым параллельным или альтернативным импортом. Их в стране десятки тысяч человек. Часть из них тоже окажутся на рынке труда», — пояснил Цыганов.

Автоэксперт Олег Мосеев считает, что увольнения коснутся компаний с раздутым штатом.

«Сокращения возможны скорее в компаниях, которые лишний жир накопили. Говорить про массовые сокращения можно только в том случае, если будет волна закрытий дилеров», — отметил он.