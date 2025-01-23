Российские автодилеры спрогнозировали падение продаж машин в 2025 году

Глава РОАД Подщеколдин: продажи машин в РФ могут снизиться на 15-25% в 2025 году

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин дал прогноз по продажам автомобилей в России в 2025 году, базовый сценарий предусматривает падение российского авторынка на 15% в сравнении с показателями 2024-го. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В соответствии с базовым прогнозом РОАД ожидается, что в 2025 году объем рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России составит 1,45 млн единиц, что на 15% ниже, чем продано в 2024-м. Пессимистичный прогноз предусматривает падение рынка на 25% и продажу за год 1,3 млн машин.

В 2024 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 1,69 млн машин.

До этого стало известно, что на покупку нового автомобиля в 2024 году россиянину требовалась в среднем 41 зарплата.

Ранее глава РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что российский авторынок серьезно заболел.