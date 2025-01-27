Почему дилеры отказываются от китайских машин с «Автотора»

Лидер российского авторитейла, автодилер «Рольф», прекратил сотрудничество двумя китайскими брендами — Kaiyi и BAIC, которые собираются на заводе «Автотор». За глаза продавцы их даже назвали «мусорными», утверждают инсайдеры. В чем была ошибка вывода этих компаний в Россию и поставит ли на них крест завод «Автотор», разбиралась «Газета.Ru».

Крупнейший российский автодилер «Рольф» отказался от сотрудничества сразу с несколькими китайскими брендами, сообщил Telegram-канал «Русский автомобиль etc» со ссылкой на источник в компании. В их числе оказались китайские марки Kaiyi и BAIC, которые выпускает калининградский завод «Автотор». До этого эксперты отрасли прогнозировали уход с рынка России этих брендов из-за низких продаж.

«В приватном разговоре сотрудник «Рольфа» назвал эти бренды «мусорными»», — говорится в публикации инсайдерского паблика.

Представители дилерской сети подтвердили «Газете.Ru» информацию о прекращении сотрудничества с Kaiyi и BAIC.

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«Компания «Рольф» благодарит Kaiyi и BAIC за плодотворное сотрудничество. «Рольф» сохранит гарантийные обязательства перед своими клиентами по автомобилям данных марок», — заявил директор департамента новых автомобилей компании Николай Иванов.

Бренд BAIC также объявил о завершении работы с «Рольфом» и рассказал о намерении найти нового бизнес-партнера.

«Мы подтверждаем завершение сотрудничества с дилерской сетью «Рольф» <...> В настоящий момент BAIC актуализировал условия сотрудничества. Наряду с опытными операторами рынка мы ищем новых амбициозных партнеров», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе автокомпании.

Оставили без дилеров

Примечательно, что «Рольф» — далеко не первый автодилер, который отказался от сотрудничества с брендами, входящими в производственный портфель «Автотора». Так, в течение 2024 года целый ряд петербургских компаний прекратили партнерство с Kaiyi, объясняя это небольшими продажами, малой узнаваемостью бренда и его неконкурентоспособностью в РФ.

С аналогичными проблемами сталкиваются продавцы и других собранных в Калининграде китайских автокомпаний — SWM, Foton и Forthing.

Мало времени для раскрутки

Тем не менее, «Автотор» пока не намерен прекращать сотрудничество с непопулярными брендами. На предприятии считают, что главная причина низких продаж заключается в небольшой истории этих марок на российском рынке.

«Бренды абсолютно новые, они не были представлены ранее в России. Время фактического их присутствия на российском рынке — 1-1,5 года. Это недостаточный срок для однозначных выводов о долгосрочных перспективах, особенно в условиях колебаний рынка», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия.

«Автотор» напомнил, что выпускает автомобили BAIC, Kaiyi, Forthing и SWM в режиме контрактного производства с 2023 года. В рамках сотрудничества завод намерен расширять и обновлять модельный ряд, а также реализовывать программу локализации.

close Михаил Голенков/РИА Новости

Тем не менее на «Автоторе» отметили, что наличие локального производства не гарантирует 100-процентный успех той или иной автокомпании.

«Локальное производство, безусловно, является преимуществом, но не единственным условием, обеспечивающим устойчивые позиции бренда и выбор покупателей», — заявил «Автотор».

На заводе добавили, что бизнес-модель компании впоследствии может корректироваться и что это «нормальный процесс». Представители BAIC низкие продажи также объяснили недолгим пребыванием на рынке.

«BAIC — молодой для российского рынка бренд, начавший продажи с середины 2023 года. Тогда марка зашла на сложный рынок с «высокой турбулентностью». На лидирующих позициях закрепились ряд китайских компаний, которые до того момента уже присутствовали на рынке долгие годы», — пояснили в пресс-службе.

close Михаил Голенков/РИА Новости

В автокомпании подчеркнули, что не гонятся за скорыми количественными показателями продаж, а прогнозы экспертов о скором уходе с рынка России преувеличены.

«Такие прогнозы на протяжении года появляются с некоторой периодичностью. При этом значимых оснований для них нет. Успешность бизнеса определяется не только количеством проданных автомобилей», — заявили в компании.

Что делать

По мнению экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», для улучшения показателей калининградских «китайцев» нужно по-новому подойти к принципам дистрибуции.

«Упомянутые бренды не смогли занять достойное место на рынке. Это вина «Автотора» на все 100%, потому что компания просто не умеет продавать машины. Завод всегда занимался контрактной сборкой и позднее ему придется вернуться к этой истории. А заниматься дистрибьюцией уже будет кто-то другой», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) и основатель «Автомаркетолога» Олег Мосеев.

Автоэксперт отметил в целом хорошую команду «Автотора», как профессионалов своего дела, но раскритиковал их отношение к дилерам.

«Например, «Автотор» мог продать дилерам машины по одному прайсу, а затем сделать скидки на автомобили, которые остались на его складе», — сказал Мосеев, подчеркнув, что завод не должен продавать машины самостоятельно.

close Михаил Голенков/РИА Новости

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, в свою очередь, считает, что в будущем «Автотор» может обратить внимание на другие китайские марки.

«Автотор» — предприятие, которое раньше работало исключительно как контрактный сборщик. Сейчас компания выступает и в роли сборщика, и в роли дистрибьютора. Если у них не пойдет один бренд, то они могут перезаключить договор с другой компанией. Конечно, это произойдет не сразу. Однако само предприятие никуда не денется. Главный вопрос здесь стоит в выборе партнеров и правильного продвижения на рынке», — пояснил эксперт.

В то же время Кадаков отмечает, что сейчас очень сложно соперничать с китайской «Большой четверкой» (Haval, Chery, Geely и Changan), которая захватывает все больше рынка. Однако у новых и молодых автопроизводителей шанс все же есть.

«Если предложить эти автомобили по другой цене и с более агрессивной рекламой, то шанс есть. Однако им еще надо умело воспользоваться», — заключил Кадаков.