Сколько москвичи тратят на содержание «паркетников»

Обладатели новых недорогих кроссоверов за первые три года потратят на эксплуатационные расходы, страховки и обслуживание порядка 70% стоимости самого автомобиля, свидетельствуют данные исследования Russian Automotive Market Research, предоставленные «Газете.Ru». Покупатели автомобилей в России часто не отдают себе отчета в том, смогут ли они нести подобные расходы, хотя этот параметр крайне важен, говорят эксперты — и дают советы, как снизить стоимость владения машиной.

На содержание полноприводного кроссовера Toyota RAV4 со 150-сильным бензиновым мотором и вариатором автовладелец в Москве потратит за три года более 1,7 млн рублей при цене самой машины в 2,5 млн рублей (почти 70% стоимости самой машины).

Kia Sportage с двигателем аналогичной мощности по эксплуатационным расходам обойдется в 1,3 млн рублей (71% от стоимости машины), переднеприводный Renault Kaptur с мотором 1.6 и вариатором потребует 1,2 млн рублей (почти 89% своей первоначальной стоимости), свидетельствуют данные маркетингового агентства Russian Automotive Market Research (НАПИ).

В исследовании учитывались потеря стоимости самого автомобиля за три года при ежегодном пробеге 30 тыс. км, расходы на топливо, техобслуживание, налоги, ОСАГО и КАСКО, зимние шины и затраты на шиномонтаж.

Наибольшими расходами по отношению к первоначальной стоимости отличаются недорогие модели. К примеру, владельцу нового Lada Xray с мотором 1.6 л следует приготовиться к тому, что затраты в процессе эксплуатации составят почти 95% от изначальной стоимости самой машины – почти 850 тысяч рублей при цене хетчбека в 900 тысяч.

Renault Kaptur за тот же период дополнительно «съест» на сопутствующих расходах почти 89% своей цены (929 тыс. рублей), Lada Niva Legend во внедорожном исполнении Bronto – 95%.

Меньшими затратами обернется эксплуатация компактного кроссовера Kia Seltos, согласно расчетам НАПИ, владение такой машиной в течение трех лет потребует от владельца чуть более 1 млн рублей при цене кроссовера около 1,6 млн рублей (66% от цены машины).

Для Hyundai Creta расходы за три года не превысят 950 тыс. рублей, Nissan Qashqai c 2,0-литровым мотором потребует чуть больше 1,3 млн рублей, содержание XTrail с аналогичным мотором обойдется на 124 тыс. рублей дороже.

Параметр стоимости владения принципиально важен при выборе автомобиля, однако в России часто складывается ситуация, когда люди покупают автомобили, но не в состоянии их обслуживать,

отмечает вице-президент «Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Понимать, во сколько обойдутся расходные материалы или страховка, крайне важно уже заранее.

«На Западе очень давно люди руководствуются не только выбором марки автомобиля, которая им нравится, но и в первую очередь стоимостью владения. Она определяется тем, сколько в месяц человек готов потратить на свой автомобиль. У нас же об этом стали задумываться только недавно, — говорит Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru». — Это происходит и с новыми автомобилями, а еще чаще с подержанными».

Стоимость обслуживания можно несколько снизить даже в случае с новым автомобилем, если у официального дилера проводить необходимый минимум работ, а остальные поручать независимому сервису, указывает эксперт. Но при этом придется внимательно следить за тем, чтобы при ремонте применялись сертифицированные запчасти, а в случае поломки быть готовым к разбирательству с дилером. В случае неисправности, чтобы признать случай негарантийным, именно дилеру предстоит доказать, что она произошла из-за постороннего вмешательства.

«Официальный дилер делает все для того, чтобы вас напугать – и сказать, что если вы поставите оригинальный фильтр в неоригинальном месте, вы слетите с гарантии. На самом деле, если дело дойдет до суда, ваша победа будет гарантирована. Но это, конечно, обернется дополнительными издержками и потерей времени»,

— заключает Хайцеэр.

В России на стоимость владения обращают внимание только в сегменте легкого коммерческого транспорта, автобусов и грузовиков. В легковом сегменте это касается в первую очередь развозных фургонов, такси и каршеринга, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«В эконом-сегменте, для автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей, это может сказаться на выборе, поскольку от него зависит стоимость страховки, угоняемость машины, расходные материалы и требуемая в период гарантии частота обращения в дилерский центр, — рассуждает эксперт. — Если мы говорим о физических лицах, то для покупателей машин стоимостью от 2,5 млн рублей и выше это не принципиальный момент».