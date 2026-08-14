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Армия

Власти сообщили о ликвидации последствий атаки на порт Усть-Луга

Дрозденко: все последствия атаки на порт Усть-Луга ликвидированы
Константин Чалабов/РИА Новости

Ликвидированы последствия украинской атаки на порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы», — написал он, подчеркнув, что никто не пострадал.

Утром в пятницу Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над Ленинградской областью 51 беспилотный летательный аппарат. Впоследствии число сбитых дронов выросло до 54. В результате атаки в порту Усть-Луга зафиксировали пожар. На фоне этого аэропорт Пулково начал принимать и выпускать рейсы по согласованию.

4 августа Вооруженные силы Украины атаковали логистический центр Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. В результате атаки на складе произошло возгорание, которое впоследствии было ликвидировано.

Ранее в Новороссийске после атаки БПЛА были разрушены восемь частных домов.

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