В российском городе после атаки украинских дронов разрушены восемь частных домов

В Новороссийске после атаки БПЛА ВСУ разрушены восемь частных домов

В Новороссийске после атаки украинских беспилотников полностью разрушены восемь частных домов. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Уточняется, что сейчас в больнице Новороссийска находятся 12 человек. По последним данным, повреждения получили 185 домов, включая 36 многоквартирных. Наибольший урон зафиксирован в Восточном и Приморском районах города.

По данным администрации, в капитальном ремонте нуждаются не менее 10 квартир. При этом восемь частных домов в Новороссийске были разрушены в результате нападения ВСУ.

«Их владельцам предусмотрены выплаты на приобретение нового взамен полностью утраченного имущества», — говорится в публикации.

Краснодарский край в ночь на 12 августа подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, под удар попали гражданские объекты и дома в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что после атаки беспилотных летательных аппаратов в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Для оперативного устранения последствий нападения развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб.

Ранее военные ВС РФ уничтожили фуру ВСУ с дронами для запуска по территории России.