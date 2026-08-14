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Армия

В Ленинградской области сбили 51 беспилотник

Дрозденко: средства ПВО уничтожили над Ленобластью 51 беспилотник
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над Ленинградской областью 51 беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По словам Дрозденко, в результате атаки зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга. Специалисты уже приступили к ликвидации пожара.

Он добавил, что боевая работа в регионе продолжается.

Тем временем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и выпускать рейсы по согласованию в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. По информации Росавиации, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности.

Также на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 10 дронов. По словам градоначальника столицы Сергея Собянина, на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее на пляж в Болгарии вынесло беспилотник.

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