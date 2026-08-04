В Ленобласти после атаки ВСУ загорелся склад Wildberries

На логистическом объекте в Красном Бору в Ленобласти из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба компании RWB, которая управляет Wildberries, в Telegram-канале.

На месте возгорания работают пожарные расчеты. Площадь огня и подробности о разрушениях не раскрываются.

В компании сообщили, что на объекте заблаговременно была проведена эвакуация. По предварительной информации, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие логистические объекты компании.

Утром 4 августа о повреждении складской зоны в Красном Бору сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что работа сил противовоздушной обороны (ПВО) в регионе продолжается. Дрозденко в Telegram-канале уточнил, что за время утренней атаки ВСУ в Ленобласти были сбиты 17 БПЛА. По предварительной информации, пострадал один человек.

Беспилотную опасность также объявляли в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково временно не принимал и не выпускал самолеты, к утру ограничения сняли. Жителей Ленобласти заранее предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с Wildberries на фоне атак ВСУ.