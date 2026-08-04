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Общество

Возникший после удара ВСУ пожар на складе Wildberries в Ленобласти потушили

Дрозденко: в Ленобласти ликвидировали возгорание на атакованном ВСУ складе
Shutterstock

В Ленинградской области полностью потушено возгорание на складе Wildberries в поселке Красный Бор. Об этом в «Макс» сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«В данный момент открытое возгорание ликвидировано, идет проливка части здания склада», — уточнил глава региона.

По словам Дрозденко, угрозы распространения огня нет, никто не пострадал.

Утром 4 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали склад Wildberries в Красном Бору в Ленинградской области. В результате чего складской комплекс загорелся. Площадь огня и подробности о разрушениях не раскрывались. В компании RWB, которая управляет Wildberries, сообщили, что на объекте заблаговременно была проведена эвакуация. По предварительной информации, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие логистические объекты.

В этот же день атаке БПЛА подвергся склад Wildberries в поселке Эммаусс Тверской области. В результате падения обломков беспилотника частичные повреждения получила стена складского комплекса, возник пожар. Губернатор региона Виталий Королев сообщил, что сотрудники склада не пострадали.

Ранее увеличилось число пострадавших от удара БПЛА по Подмосковью.

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