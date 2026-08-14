Силы ПВО сбили десяток дронов на подлете к Москве

Собянин: средствами ПВО пресечена атака еще 10 БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе».

Он также добавил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Также атаке беспилотников подверглась Ленинградская область. По словам губернатора региона, в небе над областью сбили 37 дронов.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитых 362 украинских дронах над регионами России в ночь на 13 августа.

Украинские беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над Московским регионом. Также БПЛА ВСУ были уничтожены над республиками Башкортостан, Крым, Татарстан, над Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

В ответ на атаку на российские территории Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и объектам Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Ранее на пляж в Болгарии вынесло беспилотник.