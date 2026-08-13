Над Россией сбили более 360 дронов

Минобороны: ПВО за ночь перехватили 362 дрона ВСУ над регионами РФ

Средства ПВО за ночь перехватили 362 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в публикации.

Украинские беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над Московским регионом. Также БПЛА ВСУ были уничтожены над республиками Башкортостан, Крым, Татарстан, над Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

В ответ на атаку на российские территории Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и объектам Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Российские бойцы поразили пункт управления Военно-морских сил Украины в порту Рени, а в порту Измаил пункт временной дислокации подразделений ВСУ.

Ранее ВС России взяли под контроль села Васютинское и Торецкое в ДНР.