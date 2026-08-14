На пляж в Болгарии вынесло беспилотник

Беспилотник обнаружили на черноморском пляже в районе села Лозенец в Бургасской области Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По его данным, для обеспечения безопасности туристов и судоходства специалисты Военно-морских сил страны доставили БПЛА на свою базу с соблюдением необходимых мер безопасности.

«После осмотра было установлено, что это был разведывательный дрон», — отмечается в сообщении.

11 августа минобороны Болгарии сообщило, что военные водолазы уничтожили два украинских морских дрона, обнаруженных в Черном море. В ведомстве уточнили, что два дрейфующих безэкипажных катера без вооружения и взрывчатки были найдены в исключительной экономической зоне Румынии вблизи газового месторождения «Нептун Дип».

8 августа премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил о взрыве БПЛА рядом с компрессорной станцией. В Министерстве обороны страны пришли к выводу, что, скорее всего, это был дрон-приманка «Майя», который активно используется украинскими вооруженными силами. Уточняется, что беспилотник пересек границу со стороны Румынии, и ведомство не считает инцидент преднамеренным.

Ранее МИД Болгарии вызвал украинского посла из-за падения дрона.