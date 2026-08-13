Россия ударила по портам Измаил и Рени

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ВМС Украины и портовой инфраструктуре

Российские военнослужащие в ночь на 13 августа продолжили нанесение ударов по портовой инфраструктуре и объектам Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил России при выполнении поставленных задач применили ударные беспилотники.

«В течение ночи <...> поражены: в порту Рени — пункт управления Военно-морских сил Украины; в порту Измаил — пункт временной дислокации подразделения ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Кроме того, в Измаиле ударам подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

12 августа ВС РФ также нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, которые используются в интересах ВСУ. Ночью российские военные, применив высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны большой дальности, поразили цели в порту Одесса. Там была атакована база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении украинских вооруженных сил топливом.

Ранее в СМИ рассказали, как удары ВС РФ по порту Одесса лишают Украину выхода к морю.