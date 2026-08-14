В небе над Ленобластью сбили группу беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Также в Ленобласти объявлена опасность БПЛА. По словам главы региона, боевая работа средств ПВО продолжается.

Тем временем аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге начал принимать и выпускать рейсы по согласованию в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. По информации Росавиации, соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности.

До этого Минобороны РФ сообщило о сбитых 362 украинских дронах над регионами России в ночь на 13 августа.

Украинские беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей и над Московским регионом. Также БПЛА ВСУ были уничтожены над республиками Башкортостан, Крым, Татарстан, над Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее военные ВС РФ уничтожили фуру ВСУ с дронами для запуска по территории России.