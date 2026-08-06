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Армия

В Пентагоне испугались гневного звонка Трампа на фоне сообщений о нехватке боеприпасов

NBC: Пентагон собирает срочное совещание по ракетам после гневного звонка Трампа
Andrew Harnik/AP

Руководство Пентагона собирает экстренное совещание по проблеме нехватки и поставок боеприпасов после того, как президент США Дональд Трамп лично позвонил ответственному за снабжение заместителю главы министерства Стивену Файнбергу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на четыре источника.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил тюрьмой после публикаций СМИ о сокращении запасов ракет.

По данным NBC, Трамп обрушился с гневной реакцией на Файнберга. Руководство Пентагона соберет на совещании главных чиновников по военным и оборонным закупкам.

4 августа телеканал CNN сообщил, что американская армия якобы израсходовала около 80% противоракет для комплексов THAAD и примерно 50% зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

О том же писало агентство Reuters.

Военный министр США и глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложью появившиеся в СМИ данные о запасах ракет.

Издание The Washington Post сообщило, что Трамп потребовал от Хегсета объяснить дефицит боеприпасов.

Ранее Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране.

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