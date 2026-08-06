Алаудинов призвал вернуть смертную казнь в России после СВО

Алаудинов призвал возобновить смертную казнь в России на время трибунала над ВСУ

На территории России следует вернуть смертную казнь на время проведения трибунала над бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания специальной военной операции (СВО). С таким предложением выступил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Свой Нюрнбергский процесс у нас все равно будет. И эта война завершится только таким образом», — подчеркнул Алаудинов.

Генерал считает, что на этот процесс следует пригласить в том числе представителей недружественных государств, чтобы они могли быть свидетелями расправы над теми, кто «пришел к нам с мечом». По словам Алаудинова, осужденных за военные преступления украинских бойцов следует казнить через повешение.

«Никакой другой вид казни для них не должен быть», — заявил генерал.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что власти не вводят смертную казнь даже в условиях проведения спецоперации на Украине. При этом, как отметил глава государства, значительное количество российских граждан и политических деятелей регулярно поднимают этот вопрос.

До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что вопрос о введении смертной казни в России должен быть решен на общенациональном референдуме. В свою очередь глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что для возвращения смертной казни будет достаточно указа президента.

Ранее Клишас заявил, что Конституция РФ не предполагает возвращения смертной казни.