«Думаю, что будет гуманно для маньяков». Бастрыкин нашел способ вернуть смертную казнь Бастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь через указ президента

Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал себя сторонником смертной казни и предложил отменить мораторий на применение высшей меры наказания в России. Он отметил, что, если обвиняемые в теракте в «Крокусе» получат пожизненное заключение, государству придется потратить на них «колоссальный бюджет». Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подчеркнул, что действующая Конституция запрещает отмену моратория. Бастрыкин же считает, что для возвращения смертной казни будет достаточно указа президента. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) предложил снять мораторий на смертную казнь.

«Вы знаете, что сейчас нет смертной казни, она ушла из нашего законодательства. По указу президента Ельцина на этот вид наказания был наложен мораторий. <...> У меня остался большой вопрос, почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений, и вернуть смертную казнь в наше законодательство?» — сказал Бастрыкин.

Глава СК РФ отметил, что высококвалифицированные юристы сказали ему о необходимости изменения Конституции и проведения референдума в случае отмены моратория. Однако Бастрыкин предложил обойтись без этого и возобновить смертную казнь через указ президента.

«Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых [в теракте в «Крокусе»] получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я не могу себе позволить погулять, пообедать не успеваю. Медицинский осмотр, включая стоматолога — не болят ли у него зубки?», — добавил Бастрыкин.

Глава СК РФ также заявил, что для содержания одного заключенного нужно около 30 тысяч рублей в год, при пожизненном заключении это составляет колоссальный бюджет. При этом другие участники сессии предположили, что эта сумма гораздо больше.

«Я сторонник смертной казни. Хотя я говорю о гуманизме, я думаю, что будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. <...> При наличии такой криминогенной ситуации с детьми в некоторых случаях надо было бы применять смертную казнь», — заключил Бастрыкин.

Конституция запрещает

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в рамках ПМЮФ отметил, что, согласно действующей Конституции, вернуть смертную казнь нельзя.

«Для Конституционного суда ... была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции», — сказал Зорькин, цитирует РИА Новости.

По словам Зорькина, мера ограничения прав человека «не является константной величиной» и может меняться, но это не касается вопроса смертной казни. Еще в 2022 году председатель КС РФ отмечал, что для отмены моратория нужно фактически принять новую Конституцию, так как в ней сказано о праве каждого человека на жизнь.

Пожизненное тоже сурово

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в беседе с News.ru заявил, что пожизненное заключение страшнее смертной казни:

«Как человек, конечно, я понимаю, что такие решения иногда должны быть. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть риски судебной ошибки, они достаточно высокие, мы не должны калечить жизни людей. Я считаю, что пожизненное заключение надо чаще применять, оно страшнее, чем смертная казнь. Я думаю, что пока такого варианта (смертной казни — «Газета.Ru») не предусматривается в России».

Дискуссия о смертной казни

После теракта в «Крокусе» в российском обществе началась дискуссия о возвращении смертной казни, особенно в отношении террористов и педофилов. 27 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале отметил, что даже без моратория указанных преступников нельзя казнить, так как это противоречит Конституции и Уголовному кодексу. Он добавил, что смертная казнь предусмотрена только в пяти статьях УК:

— квалифицированный состав убийства;

— посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

— посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование;

— посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;

— геноцид.

«Моратория нет, мораторий завершился много лет назад. (...) В Уголовном кодексе есть целых шесть статей, предусматривающих смертную казнь, и в общей части, и в особенной части. Никто их не отменял, никакой суд не признавал это неконституционным. Судьи имеют право выносить такие приговоры», — сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Лентой.ру».

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости в 2022 году заявил, что при изменениях в жизни общества, «правовые позиции тоже могут быть пересмотрены»:

«Можно по-разному относиться к смертной казни. Естественно, точки зрения всегда были противоположные.

Но как минимум можно сказать сейчас следующее: побудительным мотивом для принятия целого ряда решений Конституционного суда, вне всякого сомнения, стало участие нашей страны в конвенциях Совета Европы. Сейчас эти конвенции для нас утратили силы».

В России мораторий на смертную казнь ввели в 1997 году после присоединения к Совету Европы, однако документ не ратифицировали, поэтому данная норма все еще есть в Уголовном кодексе. В последний раз в РФ казнили преступника в 1996 году.

В 2009 году Конституционный суд России признал невозможным назначение высшей меры наказания, так как сформированы «устойчивые гарантии прав человека» после длительного моратория, после чего фактический запрет на применение казни продлили.