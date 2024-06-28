В Госдуме поддержали предложение главы СК ввести смертную казнь в России

Вопрос о введении смертной казни в России должен быть решен на общенациональном референдуме, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что для возвращения смертной казни будет достаточно указа президента.

«Позиция нашей партии относительно необходимости отмены моратория на применение смертной казни остается неизменной. Как я говорил ранее, один из опросов, который был проведен задолго до начала СВО, показал, что 69% наших сограждан одобряют возвращение смертной казни для террористов и убийц детей. Напомню, что, согласно Конституции, главный источник власти в нашей стране – это многонациональный народ России, а высшим непосредственным выражением этой власти является референдум. Поэтому я по-прежнему убежден, что вопрос о введении смертной казни должен быть решен именно на общенациональном референдуме», — сказал Миронов.

Парламентарий отметил, что данный вопрос не может быть решен в рамках законодательной инициативы, так как в рамках Конституции Российской Федерации Госдума не обладает соответствующими полномочиями.

«При этом наша фракция неоднократно поднимала вопрос о введении смертной казни для террористов и убийц детей. И мы твердо продолжаем стоять на этих позициях и считаем, что данный вопрос необходимо решать в рамках референдума», — констатировал Миронов.

Председатель СК РФ предложил рассмотреть отмену моратория на смертную казнь во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Смотрите, что получается. Вот последний пример — «Крокус сити» […] Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки», — сказал Бастрыкин.

Также он назвал себя сторонником смертной казни.

Ранее в СК объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре».