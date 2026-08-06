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Армия

Трамп назвал армии европейских стран слабыми

Трамп: армии стран Европы слабые из-за зависимости от США
/Evan Vucci/Reuters

Европейские союзники США имеют слабые вооруженные силы, поскольку длительное время полагались на американскую военную мощь. Об этом заявил президент Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса, Трамп заявил, что страны НАТО должны были больше инвестировать в собственную оборону.

«У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас», — сказал он.

Трамп также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена, отметив, что она раздала вооружения на сумму $350 млрд.

Он подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты продают вооружение европейцам, которые готовы платить.

До этого Трамп отказался выполнять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, несмотря на критическую нехватку этих снарядов у Киева. По данным СМИ, из-за войны с Ираном собственные запасы США истощились, из-за чего Вашингтон не может пожертвовать Украине дополнительные ракеты.

В июне Трамп заявил, что США оказались разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО из-за их отказа оказать помощь в войне с Ираном. Тогда же он назвал «просто безумными» суммы, которые США тратят на НАТО. По словам политика, в год страна выделяла на это по $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России», посетовал Трамп.

Ранее Трамп назвал главную угрозу безопасности Европы.

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