Трамп назвал армии европейских стран слабыми

Европейские союзники США имеют слабые вооруженные силы, поскольку длительное время полагались на американскую военную мощь. Об этом заявил президент Дональд Трамп, слова которого приводит РИА Новости.

Выступая перед сторонниками в казино Лас-Вегаса, Трамп заявил, что страны НАТО должны были больше инвестировать в собственную оборону.

«У них нет хороших вооруженных сил, потому что они слишком долго полагались на нас», — сказал он.

Трамп также раскритиковал предыдущую администрацию Джо Байдена, отметив, что она раздала вооружения на сумму $350 млрд.

Он подчеркнул, что теперь Соединенные Штаты продают вооружение европейцам, которые готовы платить.

До этого Трамп отказался выполнять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, несмотря на критическую нехватку этих снарядов у Киева. По данным СМИ, из-за войны с Ираном собственные запасы США истощились, из-за чего Вашингтон не может пожертвовать Украине дополнительные ракеты.

В июне Трамп заявил, что США оказались разочарованы в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании в качестве союзников по НАТО из-за их отказа оказать помощь в войне с Ираном. Тогда же он назвал «просто безумными» суммы, которые США тратят на НАТО. По словам политика, в год страна выделяла на это по $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России», посетовал Трамп.

Ранее Трамп назвал главную угрозу безопасности Европы.