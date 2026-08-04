Трамп назвал главную угрозу безопасности Европы

Нелегальная миграция уничтожает Европу, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, выступившего перед журналистами, Европу уничтожают две вещи. Первым фактором является иммиграция, вторым — энергетика.

Президент США призвал остановить нелегальную миграцию. Он подчеркнул, что иммиграция является огромной проблемой для Европы. Европейцы пускают к себе многих людей, которые во многих случаях не станут им помогать.

3 августа Национальная судебная палата Испании начала предварительное расследование по поводу возможной причастности преступной группы к организации массового проникновения мигрантов в Сеуту.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

Ранее король Испании высказался о миграционном кризисе в Сеуте.