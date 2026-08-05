«Перекрывают поставки». Трамп отказал Украине в дополнительных ракетах для Patriot

Дональд Трамп отказался выполнять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о передаче ВСУ ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, несмотря на критическую нехватку этих снарядов у Киева. По данным СМИ, из-за войны с Ираном собственные запасы США истощились, из-за чего Вашингтон не может пожертвовать Украине дополнительные ракеты. В то же время стороны продолжают обсуждать выдачу лицензии на производство перехватчиков.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским отказался передавать Киеву дополнительные партии ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Трамп сослался на сокращение американских запасов [ракет] и на их востребованность для защиты активов США на Ближнем Востоке и стран Персидского залива в войне с Ираном», — пишет издание.

FT напоминает, что ранее Зеленский признал критическую нехватку ракет для Patriot в Вооруженных силах Украины (ВСУ) . По его словам, поставки этих снарядов сократились в три раза в сравнении с уровнем 2025 года. Украинский президент выразил уверенность в наличии запасов ракет-перехватчиков у партнеров Киева, в связи с чем потребовал от союзников «принять необходимые политические решения».

Газета признала снижение эффективности украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) и указала, что это делает объекты в крупных городах страны уязвимыми для российских атак.

Ракеты закончатся к концу года

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с порталом «Абзац» указал, что США «перекрывают полностью поставки Patriot на Украину» из-за собственного дефицита ракет-перехватчиков. По его мнению, Вашингтон будет направлять эти снаряды только партнерам по НАТО — и то при условии, что те будут за них платить, что станет серьезным финансовым ударом для стран Европы.

«У ВСУ есть запас, может быть, несколько десятков Patriot, но из-за дефицита эффективно применять их они не могут. Если Европа не раскошелится и украинцы будут применять ракеты очень экономно, думаю, к концу года Украина полностью обнулит свои ракетные возможности», — заявил Матвийчук.

Эксперт добавил, что Вашингтон также поставляет снаряды для Patriot воюющему с Ираном Израилю. Страна является главным союзником США на Ближнем Востоке, а потому «при прочих равных условиях, конечно же, приоритеты будут отдаваться Тель-Авиву, а не Киеву ».

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джеймс Ставридис в соцсети X заявил, что из-за дефицита у ВСУ снарядов для Patriot на 27 выпущенных армией России баллистических ракет приходится всего одна ракета-перехватчик .

Как передавал телеканал CNN, за полгода войны с Ираном США израсходовали почти 80% имеющихся ракет-перехватчиков , в связи с чем высшее руководство американской армии назвало запасы боеприпасов «опасно низкими». Дефицит систем защиты стал одной из причин, по которым советники Трампа убедили его отменить планировавшуюся на минувшие выходные серию ударов по Ирану — из-за опасений не сдержать ответную воздушную атаку Исламской Республики. Однако военный министр США Пит Хегсет назвал публикацию об истощении запасов ложью.

Заветная лицензия

8 июля на саммите НАТО в Анкаре Трамп заявил, что для решения проблемы с нехваткой у Украины ракет для Patriot Вашингтон изучит возможность предоставить Киеву лицензию на самостоятельное производство снарядов. Однако 31 июля агентство Reuters написало, что Трамп отказался разрешить выпуск ракет-перехватчиков на Украине. В интервью FT глава Белого дома также усомнился в том, что предоставление права на производство действительно произойдет:

«Это очень необычное оружие, <…> мы должны быть немного осторожны с тем, кому выдаем лицензии. Мы вообще-то не раздаем лицензии на такую технику».

Тем не менее, по данным источников Reuters, на деле США по-прежнему продолжают переговоры с Украиной по вопросу предоставлении лицензии на производство снарядов для Patriot, несмотря на сомнения Трампа. Среди обсуждаемых вариантов — как присоединение Киева к американо-европейской программе по выпуску ракет, так и самостоятельное производство Украиной компонентов снарядов с окончательной сборкой на территории Европы.