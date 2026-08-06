В Тульской области уничтожили беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник в Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в «Максе».

По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

«В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА», — предупредил Миляев.

По данным Минобороны РФ, в период с 8:00 по 20:00 мск средства ПВО сбили над регионами России 200 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны самолетного типа уничтожили над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Рязанской и Орловской областей. Также БПЛА перехватили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом, Башкортостаном, Татарстаном и над акваторией Черного моря.

До этого украинский беспилотник Hornet влетел в больничную палату в Донецке, разрушив несущую стену терапевтического корпуса. В результате атаки не выжила пенсионерка, еще две женщины пострадали — одна из них попала под завал, получила черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Татарстан подвергся массированной атаке украинских беспилотников.