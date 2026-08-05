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«Осколки падали на койки»: дрон ВСУ влетел в больничную палату в Донецке

Пенсионерка погибла при ударе ВСУ по палате больницы в Донецке
Последствия атаки ВСУ на медучреждение в Донецке
Донецкое агентство новостей/Telegram

Украинский беспилотник Hornet влетел в больничную палату в Донецке, разрушив несущую стену терапевтического корпуса. В результате атаки погибла пенсионерка, еще две женщины пострадали — одна из них попала под завал, получила черепно-мозговую травму и находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по больнице в Донецке, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения. Кроме того, получили ранения женщины 1946 и 1952 годов рождения», — написал мэр.

По данным ТАСС, ВСУ использовали американский дрон Hornet: он залетел прямо в палату терапевтического корпуса. Повреждения получила в том числе несущая стена.

«На месте удара полностью разрушена стена, где находился вход в палату, частично поврежден оконный проем и выбито стекло. Падение осколков стекла, а также части стены, по сути, пришлись на больничные койки»,добавило Донецкое агентство новостей (ДАН).

Заместитель главного врача больницы Олег Супрун подчеркнул, что все пострадавшие — пациенты. «Это плановое стационарное лечение, здесь располагались пациенты гастроэнтерологического отделения», — сказал он.

В свою очередь заведующая гастроэнтерологическим отделением Ирина Андреева рассказала РИА Новости, что одна из пациенток в результате удара оказалась под завалом, спасли ее сотрудники учреждения.

«Пациентку <...> отбросило взрывной волной и завалило плитой. Ее доставали сотрудники: поднялись сотрудники с нижних этажей. Мы бы сами не справились», — поделилась она. Врач добавила, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму, ее перевели в нейрохирургическое отделение республиканской больницы.

Информацию о том, что одна из раненых доставлена в Республиканскую клиническую больницу им. Калинина, подтвердила и пресс-служба министерства здравоохранения ДНР. Эта пациентка находится в тяжелом состоянии, вторая пострадавшая — в состоянии средней тяжести.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко объявила о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт».

«Это очередное чудовищное преступление <...> Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди», — подчеркнула она.

Атаки участились

Также 5 августа ВСУ нанесли несколько ударов по Горловке в ДНР, сообщал глава города Иван Приходько. «Вследствие атаки дрона украинских террористов в Горловке ранены два мирных жителя», — написал он.

Кроме того, украинские беспилотники повредили автобус и коммунальную технику. В результате ударов оказались обесточены Центрально-Городской район Горловки и входящий в состав города поселок станции Никитовки.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в разговоре с газетой «Известия» отметил, что после назначения Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, а Евгения Хмары — исполняющим обязанности министра обороны, украинская армия стала еще чаще наносить удары по гражданским объектам:

«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при [экс-министре обороны Украины Михаиле] Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — сказал он.

Дипломат отмечал, что с 20 по 26 июля ВСУ выпустили по гражданским объектам не менее 7195 снарядов, в результате чего пострадали почти 500 человек, в том числе 21 ребенок.

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