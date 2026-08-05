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Армия

В Донецке женщина погибла при атаке ВСУ

В Донецке пенсионерка погибла при атаке дрона ВСУ на больницу
Global Look Press

В результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на медицинское учреждение в Киевском районе Донецка погибла женщина 1948 года рождения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, также ранения получили женщины 1946 и 1952 года рождения.

ВСУ не впервые наносят удары по медицинским учреждениям в Донецкой народной республике (ДНР). 10 марта украинская армия атаковала больницу в ДНР, в которой находились более 130 пациентов и около 50 сотрудников. В результате восемь человек погибли, еще 10, среди которых девять медиков, пострадали.

8 июля украинский беспилотник атаковал Ивановскую центральную районную больницу в Херсонской области. Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины и хозяйственная постройка.

Утром 5 августа в Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства противовоздушной обороны сбили 475 дронов ВСУ над 13 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Удмуртии при атаке ВСУ погибли три человека.

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