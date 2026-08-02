«Бессмысленная чудовищность». В Удмуртии при атаке ВСУ погибли три человека

В Удмуртии из-за удара беспилотника ВСУ по автомобилю погибли три человека

Беспилотники ВСУ в очередной раз атаковали территорию Удмуртии. На севере региона из-за удара БПЛА по автомобилю погибли три человека, еще двое, включая ребенка, пострадали. Врио главы республики Ольга Абрамова назвала действия украинской армии «чудовищными в своей бессмысленности». По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, Киев задействовал в атаке на Удмуртию модернизированные дроны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинский беспилотник атаковал автомобиль на севере Удмуртии, погибли три человека, сообщила врио главы республики Ольга Абрамова.

«По оперативным данным, к сожалению, погибли три человека. Два человека в больнице, один из них ребенок. Девочку доставим в Ижевск сразу, как стабилизируется состояние», — отметила она.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

« Чудовищное в своей бессмысленности действие — эти люди точно не являлись военной целью <…> Искренние соболезнования родным и близким погибших. Берегите себя и своих близких», — сказала Абрамова.

Всего в небе над Удмуртией были уничтожены два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавила врио главы региона.

Сигнал «Опасное небо» в республике был объявлен в 8:05 мск (9:05 по местному времени). Сирены включались в Селтинском, Сюмсинском, Увинском и Вавожском районах. Спустя 17 минут системы оповещения включили в Глазове, Глазовском, Ярском, Юкаменском, Красногорском, Игринском, Балезинском, Кезском и Дебесском районах.

Жителей региона призвали найти укрытие, а также «не пытаться сбить дрон и подобрать его обломки», не фотографировать БПЛА и не снимать их на видео.

В 9:42 мск (10:42 по местному времени) сигнал «Опасное небо» был отменен.

На этом фоне в аэропорту Ижевска более трех часов действовали ограничения на взлет и посадку самолетов. Как уточнили в Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем в Следственном комитете России начали расследование действий украинской армии в отношении жителей региона. Ведомство подчеркнуло, что установит все обстоятельства произошедшего, а также причастных к совершению преступления.

Как ВСУ атакуют Удмуртию?

ВСУ запускали беспилотники на Удмуртию из украинского приграничья, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это Харьковская область. Если рассматривать Черниговскую, то это больше направление на северо-восток. На Удмуртию дроны ВСУ летели с западного направления, поэтому запускать могли из Харьковской области», — сказал он в беседе с aif.ru.

Кнутов предположил, что ВСУ могли использовать доработанные модели беспилотников FP-1 . По его словам, украинская компания Fire Point увеличила дальность полета таких дронов с 1600 км до 3400 км.

«Сейчас украинская сторона заявляет, что они делают дроны с дальностью 5000 км, а следующий дрон будет уже на 7000 км», — отметил эксперт.

Собеседник издания подчеркнул, что сейчас решается вопрос о максимальном сокращении производства этих беспилотников на Украине.

«То есть уничтожать заводы, сборочные цеха и все, что связано с производством подобного рода оружия. Кроме того, мы сейчас ведем работу по изоляции Украины от внешнего мира, фактически Украина отрезана от поставок по Черному морю», — добавил Кнутов.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук обратил внимание, что около 30% беспилотников ВСУ действительно могут преодолевать расстояние в 1300 км от границы до Удмуртии и при этом становиться видимыми для систем противовоздушной обороны только при выходе на ударную позицию.

В разговоре с «Лентой.ру» Матвийчук отметил, что необходимо учитывать и другие обстоятельства. По его словам, в России могут работать проплаченные диверсанты : они запускают дроны из глухих мест — заброшенных деревень, СНТ и лесов. Кроме того, для скрытной транспортировки и старта БПЛА могут применяться обычные грузовики, уточнил он.

«Ну и еще один способ, о котором говорят. Я склоняюсь все-таки к тому, что используются без ведома правительства территории, допустим, того же Казахстана для нанесения ударов по России», — резюмировал Матвийчук.

Последний раз ВСУ атаковали территорию Удмуртии 30 июля. Тогда под удар попали одно из предприятий, а также логистический объект Wildberries в Сарапуле. Погиб один человек.