В Херсонской области беспилотник ВСУ ударил по больнице

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Ивановскую центральную районную больницу (ЦРБ) в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Удар пришелся по станции скорой помощи. Пострадали две машины скорой помощи и хозяйственная постройка», — написал глава региона.

Сальдо добавил, что в результате атаки сотрудник больницы получил травмы, несовместимые с жизнью. Информация о последствиях удара уточняется, отметил губернатор.

В ночь на 6 июля над Херсонской областью была отражена массовая атака беспилотников ВСУ, в результате которой было сбито 17 ударных БПЛА. Сальдо отметил, что российские бойцы ведут круглосуточное дежурство, чтобы обеспечить безопасность жителям и не допустить ударов по ключевым объектам инфраструктуры.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июля выявили и уничтожили 519 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.

Ранее губернатор сообщил о массированном артобстреле Запорожской области.