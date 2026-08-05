Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

В министерстве обороны объяснили кадровые перестановки в ведомстве

В МО РФ объяснили кадровые изменения совершенствованием обеспечения войск
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск (сил)», — говорится в сообщении.

Замглавы оборонного ведомства, генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ, в соответствии с новым распределением обязанностей будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, следует из сообщения.

В свою очередь, замруководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за это направление, будет курировать вопросы развития вооружения, военной и специальной техники.

5 августа генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен заместителем министра обороны России.

До этого глава государства на встрече с руководством Минобороны объявил о серии перестановок в руководстве Вооруженных сил. Новых главнокомандующих получили группировки войск «Центр» и «Восток». Валерию Солодчуку было поручено возглавить все службы тыла Минобороны, «чтобы они были сосредоточены в одних руках», а генерал-полковник Денис Лямин стал командующим войсками беспилотных систем.

Ранее стало известно, что в составе ВМФ России появился новый род войск.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!