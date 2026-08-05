В министерстве обороны объяснили кадровые перестановки в ведомстве

В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск (сил)», — говорится в сообщении.

Замглавы оборонного ведомства, генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение ВС РФ, в соответствии с новым распределением обязанностей будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, следует из сообщения.

В свою очередь, замруководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за это направление, будет курировать вопросы развития вооружения, военной и специальной техники.

5 августа генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен заместителем министра обороны России.

До этого глава государства на встрече с руководством Минобороны объявил о серии перестановок в руководстве Вооруженных сил. Новых главнокомандующих получили группировки войск «Центр» и «Восток». Валерию Солодчуку было поручено возглавить все службы тыла Минобороны, «чтобы они были сосредоточены в одних руках», а генерал-полковник Денис Лямин стал командующим войсками беспилотных систем.

Ранее стало известно, что в составе ВМФ России появился новый род войск.