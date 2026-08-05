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Армия

Путин назначил командующего войсками беспилотных систем

Путин раскрыл, что управлять войсками беспилотых систем будет Лямин

Президент России Владимир Путин назначил начальника штаба группировки «Центр» Дениса Лямина командующим формирующихся сейчас войск беспилотных систем Вооруженных сил РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что после решения создать такой род войск «стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе».

«Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба», — сказал Путин в ходе встречи с руководством Минобороны.

Также он сообщил о назначении Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой российских войск «Восток». Группировку «Центр» в зоне специальной военной операции (СВО) возглавит генерал-полковник Андрей Иванаев.

Ранее стало известно, что в составе ВМФ России появился новый род войск.

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