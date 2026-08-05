Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Путин назначил Солодчука замминистра обороны

Путин подписал указ о назначении Солодчука замминистра обороны
Александр Казаков/РИА Новости

Генерал-полковник Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента.

«Президент России В.В. Путин своим указом назначил... генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

До этого глава государства на встрече с руководством Минобороны объявил о серии перестановок в руководстве Вооруженных сил. Новых главнокомандующих получили группировки войск «Центр» и «Восток». Валерию Солодчуку было поручено возглавить все службы тыла Минобороны, «чтобы они были сосредоточены в одних руках», а генерал-полковник Денис Лямин назначен командующим войсками беспилотных систем.

Ранее Минобороны раскрыло цели массированного удара по Киеву.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!