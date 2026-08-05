Путин назначил Солодчука замминистра обороны

Генерал-полковник Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента.

«Президент России В.В. Путин своим указом назначил... генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

До этого глава государства на встрече с руководством Минобороны объявил о серии перестановок в руководстве Вооруженных сил. Новых главнокомандующих получили группировки войск «Центр» и «Восток». Валерию Солодчуку было поручено возглавить все службы тыла Минобороны, «чтобы они были сосредоточены в одних руках», а генерал-полковник Денис Лямин назначен командующим войсками беспилотных систем.

Ранее Минобороны раскрыло цели массированного удара по Киеву.