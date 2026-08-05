Путин объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках

Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой российских войск «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла. Об этом сообщает РИА Новости.

«На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», — сказал глава государства во время встречи с руководством министерства обороны страны.

По словам российского лидера, все службы тыла Минобороны теперь будут сосредоточены в одних руках. С соответствующим предложением ранее к президенту обратился министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Путин обратил внимание, что в современных условиях работа тыла тоже является боевой работой.

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время продолжается совершенствование структуры Минобороны РФ в связи с потребностями и опытом специальной военной операции.

Предыдущая рабочая встреча президента с руководством Минобороны РФ состоялась 26 июля в День Военно-морского флота РФ. На ней обсуждался ряд вопросов, в том числе финансовые, организационные и международные.

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