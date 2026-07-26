В составе ВМФ России появился новый род войск

В составе военно-морского флота (ВМФ) России завершено формирование полков беспилотных систем. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

«У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют», — сказал российский военачальник.

Моисеев уточнил, что полки беспилотных систем были сформированы 1 июля. Такая воинская часть в том числе есть в составе Северного флота.

Решение о создании полков беспилотных систем было принято в конце 2024 года. В его основу лег положительный опыт эксплуатации и применения разнообразных беспилотных, безэкипажных и автономных систем тех или иных классов. Как сообщал замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов создание нового рода войск позволит внедрить беспилотные комплексы в общую систему управления силами и средствами на поле боя.

Также глава Минобороны РФ Андрей Белоусов обозначал, что Россия наращивает свой военный потенциал, в рамках чего и появились войска беспилотных систем. Они, в частности, созданы в ответ на планы США разместить в Германии ракеты, которые долетят до Москвы за восемь минут, а у российских границ за месяц окажутся 300 тысяч иностранных военных.

Ранее Путин заявил о преимуществе России по дронам на некоторых участках фронта.